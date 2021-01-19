Впервые в мире незрячему выдали водительское удостоверение

В Австралийском Брисбене впервые в мире выдали водительские права человеку с инвалидностью по зрению. Чесс Моллер-Нильсон слепой с рождения, но это не мешает ему водить мотоцикл.
Австралиец давно увлекается кроссовыми мотоциклами, однако легально он не мог управлять байком. Тем не менее, власти штата Квинсленд пошли на уступки незрячему мотоциклисту и выдали ему водительское удостоверение.
Впрочем, права у Чесса Моллера-Нильсона особенные и имеют ряд ограничений. В частности, он не может ездить на мотоцикле по дорогам общего пользования, а только по бездорожью на специально оборудованных площадках.
Кроме того, в поездке байкера должен сопровождать штурман. Для Чеса эту роль выполняет его друг Джек Элкинс на другом мотоцикле – он инструктирует о направлении движения и препятствиях. Общение происходит посредством специальной системы связи с микрофоном и наушниками в шлеме.
Вдвоем австралийцы катаются в мотопарке Квинсленда. Местное байкерское сообщество уже подарило Чессу кроссовый мотоцикл и экипировку.
Источник: autotheme.info
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