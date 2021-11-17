В декабре грядет повышение пенсий В декабре в Украине повысят выплати для 75-летних, поднимут максимальную и минимальную пенсии, а также проведут перерасчет для тех, кто выполнил требования по стажу.

Такие повышения предусмотрены бюджетом Пенсионного фонда на 2021 год, пишет Соцпортал.

Всего пересчитают пенсии для нескольких миллионов украинцев. Так, пересмотрят:

Выплаты для пенсионеров старше 75 лет. Примерно 890 тысяч пенсионеров возрастом от 75 до 80 лет получат прибавку в размере около 400 грн. Такое повышение предусмотрено программой индексации доходов и не связано ни с повышением прожиточного минимума, ни с перерасчетом минимальной зарплаты.

Повышение минимальной и максимальной пенсий. Минимальная пенсия в Украине не может быть меньше, чем прожиточный минимум для нетрудоспособных. В декабре он вырастет с 1854 до 1934 грн. Впрочем, эта цифра не покрывает даже минимальные расходы. По данным Министерства соцполитики, стоимость "продуктовой корзины" не может быть ниже 3708 грн. В Украине же более миллиона пенсионеров не получат даже 3000 грн. Максимальная пенсия (составляет 10 минимальных) увеличится с 18 540 до 19 340 грн. Но на такую цифру могут рассчитывать только те, кто официально получал зарплату, размер которой как минимум в семь раз выше средней.

Пересчитат выплаты про выполнении требований по стажу. Украинцы, которые достигли 65-летия и выполнили норму по стажу, имеют право на пенсию размером от 40% минималки. С 1 декабря эту сумму увеличат с 2400 до 2600 грн.