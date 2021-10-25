Гороскоп на 22-28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака В течение коридора затмений, на который попадает неделя 22-28 ноября, происходит мощная реализация долгоиграющих процессов обновления, но сейчас это происходит на новом уровне, может проявляться несколько импульсивно.

ОВЕН

Вы особенно притягательны для представителей противоположного пола. Ваши действия в этот период, окажут огромное влияние на ближайший год. Поэтому рационально используйте свои ресурсы, не делайте ничего того, о чем впоследствии можно пожалеть. Ваша готовность идти против шаблонного мышления, чужих ожиданий и надежд, может вызвать негодование окружающих, вплоть до серьезных конфликтов. Но с другой стороны, задача Овна - учитывать интересы других. Если нарабатываете эти качества, то в итоге вы себя полностью раскрываете, находите свое место под Солнцем.

ТЕЛЕЦ

Своим волевым усилием горы способны свернуть и добиться всего, чего пожелаете. Помешать вам может резкость в отношениях, а также повышенная требовательность к представителям противоположного пола. Применяйте дипломатические навыки, не бойтесь заявлять о своих интересах, искренность и непосредственность помогут привлечь внимание влиятельных людей, руководителей. Хороший период для увольнения, профессиональной переориентации, поиска новой работы. Используйте это время для подготовки долгосрочного проекта – вы долгие годы будете довольны своим выбором.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваша способность реализации целей, умственная подвижность, значительно повышены в этот период. Энергично беритесь за работу – вы сможете не только вырваться вперед, но и помочь окружающим. Но не торопитесь, тщательно взвешивайте каждое слово и продумывайте все свои действия, т.к. самоуверенность, может подтолкнуть к инвестициям, о которых позже пожалеете. Финансовые дела отнимают много сил и энергии, но в результате, будут доведены до успешного завершения. При этом, придется корректировать ранее установленные обязательства и договоренности, вносить изменения в работающие проекты.

РАК

По сравнению с представителями других знаков Зодиака, сложнее будут преодолеваться препятствия. Главные события года будут связаны со сферой коммуникаций, обучения, работы с информацией и документами, а также ближайшими родственниками. У вас могут появиться какие-то тайны, можете получить информацию, которая изначально к вам не должна была попасть. Возможна тайная влюбленность, секреты, связанные с этим, но они неожиданно проявятся уже в декабре. Будьте осторожны, но «не сидите, сложа руки», чтобы не упустить благоприятных возможностей и шансов.

ЛЕВ

Вам может показаться, что ваша жизнь перевернулась «с ног на голову». Воспользуйтесь этим периодом и сделайте то, на что не хватало решимости в предыдущие месяцы. В этот период чувства обостряются, вы становитесь более эмоциональными, чувствительными, острее реагируете на шутки или колкости в свой адрес, особенно если это касается вашего внешнего вида. События, происходящие с вами в течение недели, окажут серьезное влияние на ближайшие 6 месяцев. Поэтому, не тратьте время на споры, взаимные претензии и ненужные действия, у вас есть более интересные и полезные дела.

ДЕВА

Вы сможете подать себя с самой выгодной стороны, даже если сомневаетесь в своей привлекательности. У вас появляются шансы и возможности добиться внимания симпатичного вам представителя противоположного пола. Но также будьте готовы к тому, что вы привлечете внимание не обязательно тех, кто вам нравится – публика может быть очень разнообразная. В основном, в текущий сезон затмений будут притягиваться сложные люди, «кармические партнеры». А это может оказать негативное влияние на существующие взаимоотношения. Ваши чувства проходят проверку, и вы можете задуматься о том, стоит ли продолжать существующие отношения.

ВЕСЫ

Не стоит принимать кардинальных решений в течение недели, но если уж так получается, что вас ставят перед фактом, то отступать не стоит. Но сами не торопите события, не провоцируйте конфликты и выяснения отношений. Обстоятельства складываются совершенно непредсказуемо, возможна встреча с людьми, которые, казалось бы, совсем исчезли из вашей жизни. Также, существующие отношения – личные и деловые, проходят проверку на прочность, некоторые из которых могут закончиться. В течение недели активизируются темы (счастливые и не очень), которые будут развиваться в ближайшие 6 месяцев.

СКОРПИОН

В течение недели происходят необходимые обновления, которые откроют вам дверь в светлое будущее. Выявляются скрытые мотивы партнеров и проблемы, в связи с новыми обстоятельствами. Но не старайтесь решить их за один раз, действуйте в меру своих возможностей. Любую информацию уточняйте и перепроверяйте, но не отбрасывайте ее, если на первый взгляд она покажется вам ненужной. Берегите свои ресурсы - они вам понадобятся. Ближайшая неделя - время интенсивной работы, притирки и адаптации, где-то могут быть разочарования, завершения, но и возрождения.

СТРЕЛЕЦ

Придется учитывать чужое мнение, приспосабливаться. И именно благодаря этим качествам, вы сможете многие идеи оформить, а также уравновесить и гармонизировать окружающее пространство. Преобразования и трансформации неизбежны, но, скорее всего, они будут инициированы не вами, а вашим окружением. Вопросы наследования, разделения имущества, кредитов и долгов, могут зайти в тупик. Однако, после 4 декабря все станет на свои места, если в коридор затмений, вы не уходили от решения острых вопросов и смело шли навстречу переменам, отказываясь от старого и бесперспективного.

КОЗЕРОГ

В течение недели для решения ваших вопросов необходимо подключение других людей. Вы сможете произвести желаемое впечатление на окружающих – рассказывайте о своих идеях, обсуждайте и вы найдете группу поддержки. Период эффективен в вопросах замены сотрудников в вашем бизнесе или его переориентации, в соответствии с новыми социальными условиями. Что касается сферы личных взаимоотношений, то здесь все очень непросто. Те, кто находится на грани развода, разрыва отношений, поставят в этом точку. Также вопрос окончания может касаться и деловых взаимоотношений.

ВОДОЛЕЙ

Могут появиться интересные предложения, но важно понять, как вы сможете это использовать с выгодой и пользой для себя. Не все легко и просто будет, от вас, порой, ждут больше, чем вы можете дать взамен. Прежде чем что-то пообещать, учитывайте обстоятельства, условия, требования новых жизненных реалий. Ситуации складываются так, что приходится рассчитывать только на свои ресурсы. Вы сразу должны учитывать, что всегда есть дополнительные траты. Если не хватает - не стоит брать в долг, отложите покупки, дорогие поездки и финансовые вложения на несколько месяцев.

РЫБЫ

Активизируются давние конфликты, возможны их острые проявления. Старые программы и привязки в области личных и деловых отношений, подходят к своему логическому завершению. Вы не в восторге от обновлений и перемен, но они нужны вам – пришло время освободить место для новых перспектив. Обстоятельства способствуют реорганизациям, переосмыслению ситуации, изменению отношения к происходящим событиям или к людям. Оптимизм и высокая искренность способствует успеху и везению, ситуации проясняются и на основе прошлого опыта, можно наметить общие ориентиры на будущий год.

Источник: ТСН