Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12133

Анекдоты недели - 325

Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего и несколько раз кота.

Люди, покупающие сертификат о вакцинации, вы кого хотите обмануть: официанта в

кафе или патологоанатома?

***

- Девушка, вы что тут на земле ищете?

- Сережку потеряла... Никто не видел?

- Так вашего Сережку еще час назад в вытрезвитель увезли.

***

У фонтана на скамеечке одна пенсионерка делится со второй:

- Я, наверное, все-таки гипнотизерша! Я вчера в очередной раз в этом убедилась! Стоит мне зайти в трамвай или в троллейбус и посмотреть на сидящего юношу, как он тут же засыпает!

***

Программист приходит в библиотеку:

— Где библиотекарь?

— В архиве.

— Разархивируйте, пожалуйста.

***

- Мой начальник зовет меня "Компьютер". И я как-то узнал, что это не из-за интеллекта, а потому что, если меня не трогать 15 минут, то я засыпаю.

***

В автосервисе.

— Мастер, в моей машине потолок прожгли сигаретой! Нужен срочный ремонт!

— Срочный ремонт необходим, когда потолок женскими шпильками истыкан, а у вас можно в рабочем порядке…

***

Как известно, Сталин очень любил курить. Минздрав хотел его предупредить, но как-то побаивался, за свое здоровье.

***

Если вы помяукали, а еда в миске так и не появилась, то, скорее всего вы не кот. Придется идти и работать.

***

Перевели часы на зимнее время.

- Как хорошо, поспим на час дольше! - подумали мы.

- Ох, наивные! - подумал кот.

***

Купил кошку. Через месяц оказалось, что это была акция "Семь в одном"!

***

Деньги не приносят счастья, но позволяют с комфортом предаваться печали.

***

Пап, помоги с домашним заданием. Какой род у слова "рефери": мужской, женский или средний?

— Смотря как судит?

***

- У меня оригами не выходит.

- Давно съел?

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