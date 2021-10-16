Анекдоты недели - 325

Люди, покупающие сертификат о вакцинации, вы кого хотите обмануть: официанта в
кафе или патологоанатома?
***
- Девушка, вы что тут на земле ищете?
- Сережку потеряла... Никто не видел?
- Так вашего Сережку еще час назад в вытрезвитель увезли.
***
У фонтана на скамеечке одна пенсионерка делится со второй:
- Я, наверное, все-таки гипнотизерша! Я вчера в очередной раз в этом убедилась! Стоит мне зайти в трамвай или в троллейбус и посмотреть на сидящего юношу, как он тут же засыпает!
***
Программист приходит в библиотеку:
— Где библиотекарь?
— В архиве.
— Разархивируйте, пожалуйста.
***
- Мой начальник зовет меня "Компьютер". И я как-то узнал, что это не из-за интеллекта, а потому что, если меня не трогать 15 минут, то я засыпаю.
***
В автосервисе.
— Мастер, в моей машине потолок прожгли сигаретой! Нужен срочный ремонт!
— Срочный ремонт необходим, когда потолок женскими шпильками истыкан, а у вас можно в рабочем порядке…
***
Как известно, Сталин очень любил курить. Минздрав хотел его предупредить, но как-то побаивался, за свое здоровье.
***
Если вы помяукали, а еда в миске так и не появилась, то, скорее всего вы не кот. Придется идти и работать.
***
Перевели часы на зимнее время.
- Как хорошо, поспим на час дольше! - подумали мы.
- Ох, наивные! - подумал кот.
***
Купил кошку. Через месяц оказалось, что это была акция "Семь в одном"!
***
Деньги не приносят счастья, но позволяют с комфортом предаваться печали.
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Пап, помоги с домашним заданием. Какой род у слова "рефери": мужской, женский или средний?
— Смотря как судит?
***
- У меня оригами не выходит.
- Давно съел?
В нашей семье по утрам зарядкой занимается только мобильник....
Старый бык, прожив много лет, так и не понял: почему фермер его самок называет Райками, Зойками, Зинками, а своих -...
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Помолитесь, пожалуйста, за моего мужа, который трагически ничего не подарил мне на годовщину нашей свадьбы, потому что я сказала, что...
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