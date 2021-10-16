Анекдоты недели - 325 Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего и несколько раз кота.

Люди, покупающие сертификат о вакцинации, вы кого хотите обмануть: официанта в

кафе или патологоанатома?

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- Девушка, вы что тут на земле ищете?

- Сережку потеряла... Никто не видел?

- Так вашего Сережку еще час назад в вытрезвитель увезли.

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У фонтана на скамеечке одна пенсионерка делится со второй:

- Я, наверное, все-таки гипнотизерша! Я вчера в очередной раз в этом убедилась! Стоит мне зайти в трамвай или в троллейбус и посмотреть на сидящего юношу, как он тут же засыпает!

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Программист приходит в библиотеку:

— Где библиотекарь?

— В архиве.

— Разархивируйте, пожалуйста.

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- Мой начальник зовет меня "Компьютер". И я как-то узнал, что это не из-за интеллекта, а потому что, если меня не трогать 15 минут, то я засыпаю.

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В автосервисе.

— Мастер, в моей машине потолок прожгли сигаретой! Нужен срочный ремонт!

— Срочный ремонт необходим, когда потолок женскими шпильками истыкан, а у вас можно в рабочем порядке…

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Как известно, Сталин очень любил курить. Минздрав хотел его предупредить, но как-то побаивался, за свое здоровье.

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Если вы помяукали, а еда в миске так и не появилась, то, скорее всего вы не кот. Придется идти и работать.

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Перевели часы на зимнее время.

- Как хорошо, поспим на час дольше! - подумали мы.

- Ох, наивные! - подумал кот.

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Купил кошку. Через месяц оказалось, что это была акция "Семь в одном"!

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Деньги не приносят счастья, но позволяют с комфортом предаваться печали.

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Пап, помоги с домашним заданием. Какой род у слова "рефери": мужской, женский или средний?

— Смотря как судит?

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- У меня оригами не выходит.

- Давно съел?