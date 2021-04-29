В Украине запретили отпускать лекарство детям Верховная Рада приняла закон, предусматривающий установление административной ответственности за продажу лекарственных средств малолетним.

За соответствующую законодательную инициативу "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам" (№5123-1) проголосовали 315 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Так, согласно тексту закона, реализация (отпуск) лекарственных средств в аптечных учреждениях, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем дистанционным способом (электронная розничная торговля лекарственными средствами) малолетнему лицу, а также доставка ему лекарственных средств влекут наложение штрафа от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 грн до 5 100 грн). Повторное совершение аналогичного нарушения в течение года предусматривает штраф от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов (от 5 100 грн до 6 800 грн).

Согласно положениям Гражданского кодекса, малолетним считается лицо, не достигшее 14 лет.

В то же время реализация (отпуск) лекарственных средств в аптечных заведениях без рецепта влечет наложение штрафа от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 грн до 1 700 грн).

Повторное совершение такого нарушения в течение года предусматривает наложение штрафа в размере от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов (от 1 700 грн до 3 400 грн).

Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по установлению ответственности за реализацию (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам" (№5123-1) в первом чтении 2 июня 2021 года.