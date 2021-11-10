Висувні сходи на горище Комфорт і практичність – це основні якості житла. Адже тільки коли людині зручно і затишно, тільки тоді вона себе відчуває повною мірою реалізованою, захищеною і повноцінно щасливою в оселі.

Отже, при плануванні та оздобленні житла дрібниць бути не може. Завершальним етапом будівництва чи ремонту залишається горище, особливо доступ до нього. Тут треба врахувати теж чимало нюансів:

- місце розташування, - доступність, - естетичність, - практичність.

Тому, як видно, не така вже це і дрібниця – облаштувати сходи на горище. Одним із найприйнятніших варіантів вирішення даної ситуації на сьогодні є установка висувних сходів

Переваги висувних сходів

Малогабаритність. Такий варіант не займає простору, а при потребі, яка не часто і виникає, легко перетворюється на потрібний доступ до горища. Легкість. Така конструкція доволі легка, тому користуватись нею дуже просто. Простота в користуванні. Скористатись нею зможе абсолютно будь-який користувач, навіть юна леді, оскільки вона неважка і достатньо потягнути за відповідний важіль. Великий вибір матеріалу. Такі сходи можуть бути виконані в різних варіантах: з дерева, з металу та комбінованого типу, тобто з використанням і дерева і металу. Вони підходять абсолютно до будь-якого приміщення. Естетичність. Така сходова конструкція залишається практично невидимою, а отже не впливає на гарний вигляд приміщення, в якому вони розміщені. Ціна. В порівнянні зі стаціонарними сходами, ціна в рази менша.

Серед недоліків можна вказати тільки трішки більший кут сходів та невелику вантажопідйомність.

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Підсумовуючи, скажемо, що дрібниць в будівництві не буває. Щоб дійсно жити в будинку мрії щасливо і комфортно треба зважено підходити до вирішення всіх нюансів. Сходи на горище є таким нюансиком, та він вирішується без проблем. Достатньо звернутись до фахівців і вони зможуть підібрати сходи. Які стануть не тільки практичними, але й не спотворять інтер’єру приміщення.

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