Анекдоты недели - 324 В нашей семье по утрам зарядкой занимается только мобильник.

Перед поездкой мужа на рыбалку жена спросила его с кем из друзей он поедет. «Один поеду» - мрачно ответил мужик- «Хочу хоть раз в году порыбачить».

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Когда Роза была маленькой, принесла домой котенка, а мама сказала: «Вот вырастешь, станешь взрослой, будет своя квартира - хоть барана приводи»

Как в воду глядела.

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Говорят, что для счастливой семейной жизни надо закрывать глаза на недостатки друг друга…

Важный вопрос: а когда глаза-то можно открывать?

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Унесенные ветром трусы с балкона одной семьи стали причиной развода другой семьи.

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— Боря, шо ви на мине разлеглись, как на гамаке?

— Сарочка, а как надо на вас лежать?

— Как-как?.. Как на батуте!

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В СССР секса не было, но в каждой семье было по 3 — 4 ребенка. Сейчас секс есть. Но в каждой семье по одному ребенку. Вывод: дети появляются не от секса. Все — таки это аисты!

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Когда начинаешь вникать в суть любой распродажи, вспоминаешь, что в русском языке слова «скидка» и «кидать» — однокоренные.

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У электриков все провода делятся на две категории: «Вроде этот» и «Твою мать».

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Сантехник пришел на вызов с такого сильного похмелья, что его целый час не могли оттащить от прорвавшейся трубы.

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Уважаемый ЖЭК, включите пожалуйста отопление. Моя женщина перестала ходить по квартире голой и я от этого грущу.

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Спортивный комментатор:

— Наших спортсменов вы легко узнаете по желтым майкам и голубым трусам. Остальные лыжники одеты значительно теплее…

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Генетики пока не могут объяснить, почему у чиновников и депутатов рождаются дети-миллиардеры.

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Дочка звонит папе-олигарху:

— Па, спасиб канешна за озеро, оно прикольное, но я просила тебя купить Байкал — газировку…

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Хочется шашлычков под водочку, холодца с хреном, и на Мальдивы. Но пока из вышеперечисленного есть только хрен.

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- Петрович, ведь у тебя со зрением раньше все нормально было, а теперь ты утверждаешь, что ты- дальтоник.

- Пить завязал. Вот краски-то и померкли…