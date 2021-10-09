Анекдоты недели - 324

Перед поездкой мужа на рыбалку жена спросила его с кем из друзей он поедет. «Один поеду» - мрачно ответил мужик- «Хочу хоть раз в году порыбачить».
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Когда Роза была маленькой, принесла домой котенка, а мама сказала: «Вот вырастешь, станешь взрослой, будет своя квартира - хоть барана приводи»
Как в воду глядела.
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Говорят, что для счастливой семейной жизни надо закрывать глаза на недостатки друг друга…
Важный вопрос: а когда глаза-то можно открывать?
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Унесенные ветром трусы с балкона одной семьи стали причиной развода другой семьи.
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— Боря, шо ви на мине разлеглись, как на гамаке?
— Сарочка, а как надо на вас лежать?
— Как-как?.. Как на батуте!
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В СССР секса не было, но в каждой семье было по 3 — 4 ребенка. Сейчас секс есть. Но в каждой семье по одному ребенку. Вывод: дети появляются не от секса. Все — таки это аисты!
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Когда начинаешь вникать в суть любой распродажи, вспоминаешь, что в русском языке слова «скидка» и «кидать» — однокоренные.
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У электриков все провода делятся на две категории: «Вроде этот» и «Твою мать».
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Сантехник пришел на вызов с такого сильного похмелья, что его целый час не могли оттащить от прорвавшейся трубы.
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Уважаемый ЖЭК, включите пожалуйста отопление. Моя женщина перестала ходить по квартире голой и я от этого грущу.
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Спортивный комментатор:
— Наших спортсменов вы легко узнаете по желтым майкам и голубым трусам. Остальные лыжники одеты значительно теплее…
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Генетики пока не могут объяснить, почему у чиновников и депутатов рождаются дети-миллиардеры.
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Дочка звонит папе-олигарху:
— Па, спасиб канешна за озеро, оно прикольное, но я просила тебя купить Байкал — газировку…
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Хочется шашлычков под водочку, холодца с хреном, и на Мальдивы. Но пока из вышеперечисленного есть только хрен.
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- Петрович, ведь у тебя со зрением раньше все нормально было, а теперь ты утверждаешь, что ты- дальтоник.
- Пить завязал. Вот краски-то и померкли…
Старый бык, прожив много лет, так и не понял: почему фермер его самок называет Райками, Зойками, Зинками, а своих -...
Бывает копишь-копишь на машину, а потом срываешься… и покупаешь в свою больницу томограф. Ибо проверка нагрянула....
Помолитесь, пожалуйста, за моего мужа, который трагически ничего не подарил мне на годовщину нашей свадьбы, потому что я сказала, что...
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