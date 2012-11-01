Техосмотр возвращается?

В Украине с 12 ноября будут проводить техосмотр автомобилей прямо на дороге. Патрульные смогут контролировать техническое состояние транспортных средств с помощью спецавто с мобильными диагностическими станциями.
Техосмотр касается только грузовых автомобилей более 3,5 тонн и прицепов к ним, автобусов и автомобилей такси. Легковой транспорт сможет проходить техосмотр только на специализированных станциях.
Мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам. С их помощью можно:
- проводить замеры параметров света фар;
- остаточную высоту рисунка протектора шин;
- осуществлять анализ выбросов выхлопных газов;
- осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей;
- производить замеры допустимого уровня внешнего шума;
- определять суммарный люфт рулевого управления;
- проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
Мобильные диагностические станции получили все подразделения патрульной полиции в Украине. При этом техосмотр авто будет происходить выборочно.
В 2022 году прохождение техосмотра в Украине станет обязательным для всех легковых автомобилей без исключения. Авто будут проверять через четыре года после регистрации, а затем каждые два года. Обязательным также будет техосмотр для новых владельцев машин - в течение 10 дней после перерегистрации, а также для авто после ДТП и в случае выявления сильных неполадок на дороге.
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