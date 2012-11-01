Техосмотр возвращается? С 12 ноября на дорогах Украины начнут проводить техосмотр транспорта. Кого это коснется?

В Украине с 12 ноября будут проводить техосмотр автомобилей прямо на дороге. Патрульные смогут контролировать техническое состояние транспортных средств с помощью спецавто с мобильными диагностическими станциями.

Техосмотр касается только грузовых автомобилей более 3,5 тонн и прицепов к ним, автобусов и автомобилей такси. Легковой транспорт сможет проходить техосмотр только на специализированных станциях.

Мобильные диагностические станции оборудованы современными приборами, отвечающими государственным стандартам. С их помощью можно:

- проводить замеры параметров света фар;

- остаточную высоту рисунка протектора шин;

- осуществлять анализ выбросов выхлопных газов;

- осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей;

- производить замеры допустимого уровня внешнего шума;

- определять суммарный люфт рулевого управления;

- проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Мобильные диагностические станции получили все подразделения патрульной полиции в Украине. При этом техосмотр авто будет происходить выборочно.

В 2022 году прохождение техосмотра в Украине станет обязательным для всех легковых автомобилей без исключения. Авто будут проверять через четыре года после регистрации, а затем каждые два года. Обязательным также будет техосмотр для новых владельцев машин - в течение 10 дней после перерегистрации, а также для авто после ДТП и в случае выявления сильных неполадок на дороге.