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Шева приручил "Грифонов": украинец стал у руля "Дженоа"

Амбициозный клуб из Генуи пригласил Шевченко на пост главного тренера. Почему "красно-синие" сделали такой выбор. Сумеет ли Андрей вытащить "Дженоа" из болота?

Шева - укротитель "Грифонов"

Неудачный старт сезона в первенстве Серии А закончился для "Дженоа" тренерской отставкой. Баллардини отправили восвояси, не простив наставнику очередную потерю очков. После 12 туров амбициозный итальянский клуб докатился до 17 позиции в турнирной таблице. В активе "Грифонов" 9 очков. Команда только по дополнительным показателям опережает "Сампдорию", прописавшуюся в зоне вылета. Спасать ситуацию пригласили нашего соотечественника, Андрея Шевченко. 

Будем следить за "Грифонами"

У клуба из региона Лигурия теперь появятся поклонники из Украины, которые следят за тренерскими коллизиями обладателя "Золотого мяча". Болельщики часто совмещают просмотр футбольных противостояний и заключение пари с букмекерскими конторами. Лучшие котировки на рынке ставок помогает найти популярный портал МЕТА. На страницах ресурса опытные эксперты регулярно выкладывают обзоры букмекеров. 

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Тренерские перестановки часто случаются во время паузы на международные поединки сборных. У нового наставника появится лишних 10 - 12 дней на знакомство с футболистами и клубом. Андрей уже находится в тренировочном лагере "Красно-синих" и сегодня проведет первую тренировку.

Почему выбор владельцев "Грифонов" остановился на Шевченко

Клуб из Генуи несколько лет назад сменил владельца.Ключевые решения в команде принимает крупный американский холдинг "777 Partners". Инсайдеры сообщают, что хозяева "Дженоа" заинтересовались кандидатурой Андрея Николаевича после серьезных консультаций с высшим менеджментом "Милана".  

"Россонери" безмерно уважают своего бывшего игрока и главную звезду 2000-ых. Циркулировали слухи о назначении Шевы в "Милан", но Стефано Пиоли не дает повода для увольнения. Миланцы лидируют в Серии А и не отпускают в отрыв "Наполи". 

Для Шевченко работа в "Дженоа" - вызов. Наставнику предстоит показать умение в стрессовой ситуации спасти клуб от вылета и занять достойную позицию в первенстве. Выполнив поставленную задачу, Шевченко поднимет свой тренерский рейтинг. Работа в "Дженоа" станет первым шагом на пути в тренерское кресло "Милана". 

Спорт
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