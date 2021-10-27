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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:20141

9 ноября состоится радиодиктант национального единства

Во вторник, 9 ноября, в 10:00 состоится Двадцать первый Всеукраинский радиодиктант национального единства.

Мероприятие приурочено ко Дню украинской письменности и языка. Автором текста и чтецом радиодиктанта в 2021 году будет известный украинский писатель Юрий Андрухович. Об этом сообщает Suspilne.media.

Радиодиктант будет транслироваться на телеканалах, на радио и цифровых платформах:

- на телеканале UA: ПЕРШИЙ;

- на ютуб-канале UA: ПЕРШИЙ;

- Волна "Украинского радио",  для Киева - 105,0 FM;

- Волна "Радио Культура", для Киева - 97,6 FM.

- Волна "Радіо Промінь", для Киева - 97,2 FM.

- Facebook-страница «Суспільне мовлення»

- Facebook-страница «UA: ПЕРШИЙ»;

- Facebook-страница «UA: Українське радіо».

Время радиодиктанта

Радиодиктант начнется 9 ноября в 10:00 по киевскому времени.

Проверка результатов

После написания диктанта его можно отправить на проверку офлайн или онлайн.

Если участник желает отправить результат офлайн, он может выслать бумажное письмо по адресу г. Киев, ул. Крещатик 26, 01001.

Для онлайна необходимо сделать фото или скан текста и отправить его на электронную почту rd@ukr.radio в течение 24 часов, или же через электронную форму, которая появится на сайте ukr.radio 9 ноября.

Кроме того, текст диктанта можно проверить самому. Он появится на сайте ukr.radio 11 ноября в 11:00. Результат можно будет узнать не позднее конца декабря 2021 года.

В 2020 году победителем радиодиктанта по украинскому языку стала врач-бактериолог.

Общество Радиодиктант
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