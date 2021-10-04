Гороскоп на ноябрь 2021 года для всех знаков Зодиака Энергетический потенциал ноября 2021 является мощным, некомфортным и требующим выхода из "зоны комфорта".

ОВЕН

Желание сопоставить себя со своими родственниками, традицией, происхождением или предками, приносит много проблем. Важно гармонично распределить возможности, принять реалии нового времени, при этом использовать самые сильные стороны своей личности. Будьте готовы к тому, что активными станут конкуренты, соперники. Жизненные обстоятельства складываются так, что вам приходится вносить изменения в привычное течение событий окружающей действительности. Если вы примите то, что в ближайшее время в основе успеха является опыт, предыдущие наработки, отношения на социальном уровне, ваша жизнь станет более качественной.

ТЕЛЕЦ

В течение месяца возникают новые ситуации, происходит многое из того, что не может называться традиционной системой. Идеи, которые не имеют практически никакой связи с интересами коллектива, теряют всякий смысл. Вера в прекрасное будущее помогает справляться с трудностями. Что бы ни происходило, старайтесь сохранять спокойствие, но будьте готовы к внешнему сопротивлению, агрессивной конкуренции. В ноябре основной жизненный урок состоит в том, чтобы научиться доверять и верить в других людей, в саму жизнь. Лунное затмение 19 ноября заставит переоценить многое в своей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ

Период принятия опыта, который означает необходимость научиться распознавать то, что для вас действительно благоприятно. Это время осознания, сброса "Розовых очков", а также принятия неизбежности как позитивных, так и негативных событий. В ближайший месяц вы осознаете последствия любого опыта, независимо от степени его желательности для нас. Если полученный жизненный опыт вы пережили в непринятии, то есть в осуждении, чувстве вины, страхе, сожалении и других формах отрицания случившегося, то вы можете снова и снова попадать в похожие трудные жизненные ситуации, в которых будете пытаться решать проблемы прошлого.

РАК

Период переживаний, продолжительность которых отличается в зависимости от уровня осознанности. Может возникать ощущение, что "я больше никогда не буду счастлив и что не осталось никакой надежды на улучшения". Однако, если реакция на внешнее будет незамедлительной, вы сможете использовать ситуацию с выгодой и пользой для себя. Чем раньше вы поделитесь своими чувствами с другими людьми, тем быстрее получите поддержку и преодолеете сложные ситуации. Хотя открываться всем, является небезопасным. Важно правильно взвешивать ситуацию и не спеша, информировать людей о текущих изменениях в личной жизни.

ЛЕВ

Склонность к проявлению самостоятельных решений приводит к возмущению со стороны окружающих. Адекватным, думающим людям, понятно ваше стремление рассказать о своих чувствах и планах на ближайшее будущее. Однако следует быть готовым к активному внешнему сопротивлению и критике в свой адрес. Одновременно приходится решать множество задач, но из-за хлопот и внезапно появившихся забот, осложняются отношения с родными, близкими людьми. В этот период жизненно важно понять основные принципы взаимодействия с внешним планом, понять основные принципы циркуляции жизненной энергии – это обеспечит вас надежной защитой.

ДЕВА

В течение месяца вы должны изменить свою жизнь и открыть новые горизонты. Для этого необходима огромная сила, способность управлять эмоциями. Вы оказываетесь в состоянии сложного выбора, при этом не стоит рассчитывать на помощь и подсказки с внешней стороны. Как бы ни сложилась ситуация, в ближайший месяц вы обладаете силой и энергией, позволяющей кардинально изменить неудобное положение. Ваши друзья и единомышленники стремятся организовать взаимовыгодные проекты, начать работы. Ваш личностный рост произойдет тогда, когда вы сможете разобраться со всеми деталями, определить, что же действительно вам необходимо, а что навязано внешней средой.

ВЕСЫ

Жизнь находится в согласии с кризисными, опасными ситуациями. Вы получаете "благословение высших сил", материальную помощь и эмоциональную поддержку со стороны окружающих. Вместо иллюзий и идеализма приходят расчетливость, сдержанность в проявлении чувств, строгость оценок и осмотрительность. Ноябрь - время закрепления отношений, поэтому его следует использовать для серьезных разговоров с партнерами, заключения брака и подписания договоров. Но в это время все идет не по плану! Например, внезапно может возникнуть романтическая связь с начальником или банальный служебный роман.

СКОРПИОН

Многих людей впечатляет ваша способность превзойти рамки обычного, повседневного, нормального состояния и развиться на новом уровне. Ваш развитый ум, который очень быстро обрабатывает информацию в новом, нестандартном качестве, может помочь вам полностью изменить существующее положение вещей, получить новые перспективные предложения. Старайтесь быть в центре, на виду – это основа вашего успеха на ближайшее время. Вера, принятие понятия духовности, философии, коллективной деятельности, открывает перед вами новые возможности. Ноябрь для вас – это месяц выхода за пределы обычного.

СТРЕЛЕЦ

Практическое применение любой мудрости, познанной вами, дает вам исключительную скорость, возможность проникновения в информационные потоки и способность открывать новое, ранее не познанное, революционное и не стандартное. Ноябрь является благоприятным месяцем для вас, поэтому не стоит откладывать на потом то, что можно сделать сейчас. Проявление неординарных, необычных интеллектуальных способностей, способствует вашему карьерному продвижению, социальному успеху в самом широком смысле этого слова. Будьте готовы к неожиданному повороту событий. Избежать неприятностей поможет готовность изучать и принимать ситуацию под разными "углами зрения".

КОЗЕРОГ

Легким этот месяц для вас не является, поэтому не следует терять бдительность даже тогда, когда вы вплотную приближаетесь к своим целям. Ваши умственные способности находятся под прицелом окружающих. Будьте готовы к нестандартным ситуациям, которые потребуют мобилизации всех ваших психических и ментальных сил. Ваш успех во многом зависит от стремления продемонстрировать свои сильные стороны. Не упускайте возможность выйти на международный уровень взаимоотношений, как личных, так и деловых. Постарайтесь распределить свое время так, чтобы в случае форс-мажорной ситуации, вы были готовы к немедленным действиям.

ВОДОЛЕЙ

Несмотря на внешнее благополучие, жизнь заставляет вас концентрировать свое внимание на базовых вещах и укреплять фундамент по многим жизненным сферам. Ноябрь принесет вам множество нестандартных ситуаций, которые заставят вас пересмотреть основные, определенные ранее, векторы развития. Вы научитесь правильно воспринимать трудности, грамотно их оценивать, чтобы затем вырабатывать необходимую стратегию по их преодолению. Старайтесь сохранять свои ресурсы, не растрачивайтесь по мелочам, т.к. ноябрь богат на непредсказуемые ситуации, трудно управляемые процессы, которые в лучшем случае, обогатят вас полезной информацией.

РЫБЫ

Прежде чем получить желаемый результат, придется пожертвовать привычным образом жизни. Склонность обернуть ситуацию в выгодную, полезную для себя сторону, не приводит к желаемому результату. Успех вполне возможен, но следует смириться с тем, что далеко не все идет по вашему сценарию. Учитывая внешние, не очень удобные для вас обстоятельства, в конце концов, удается преодолеть большинство препятствий и перейти на следующий жизненный этап. Присматривайтесь и прислушивайтесь к тем людям, с которыми вы знакомы уже давно. Однако старайтесь не потерять свою индивидуальность.

Источник: ТСН