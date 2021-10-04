Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:11114

Гороскоп на на неделю 1-7 ноября для всех знаков Зодиака

Начало наступающей недели принесет мир и благостное расположение людей друг к другу. Вероятность конфликтов стремится к нулю. Вторая половина семидневки также пройдет без особых эксцессов. Люди тянутся к порядку, стабильности и новым знаниям.

Овен

Овнам на предстоящей неделе нужно подготовиться ко всеобщему признанию и комплиментам со стороны окружающих на работе и дома. Вы обаятельны и предприимчивы, вдохновенны и романтичны. Так что в личной жизни также все хорошо – чего еще желать? Разве что побольше финансовой независимости.

Телец

Если Тельцы на будущей неделе смогут в равной степени сочетать активную жизнь и возможность отдыха, то вы окажетесь на высоте. В среду в вашу сторону будут обращены взгляды окружающих, вы привлекательны и полны оптимизма, у вас есть достойная цель, к которой вы неуклонно приближаетесь.

Близнецы

Близнецы на предстоящей семидневке проявят отзывчивость и участие по отношению к окружающим. Сложно будет не рассмотреть те сильные и добрые чувства, которые переполняют вас. Имейте в виду, что кто-то захочет воспользоваться вашим состоянием в корыстных целях, но это не повредит вашим планам.

Рак

Раки на следующей неделе почему-то будут настроены воинственно. Во вторник вы захотите отстоять свое мнение просто из желания показать свои принципы. Это не лучший период для подобного поведения. Мало того, что вы сами от себя устанете, так еще и в глазах окружающих рискуете потерять авторитет.

Лев

В меру ровная и спокойная неделя ждет Львов. И хотя она не принесет новых проблем, но вот заброшенные и не решенные старые вопросы отнимут много времени, особенно в четверг. Постарайтесь не потерять контакт с близкими людьми, особенно – с детьми. Наслаждайтесь временем, пока вы для них – авторитет.

Дева

К Девам приходит период эмоциональной нестабильности. Вас бросает в крайности – от тяжкого труда до полного безделья, от любви до ненависти. Постарайтесь успокоиться и держать все эти чувства под контролем, вот увидите, вскоре вам это легко удастся. А вот ваш срыв не принесет радости ни вам, ни близким.

Весы

На следующей неделе Весы окажутся в центре внимания. В пятницу вы обзаведетесь новыми интересными знакомыми. Однако постарайтесь не попадать под чужое влияние, чтобы не зависеть от мнения посторонних людей. Вы хозяин своей жизни – вам и принимать решения, пусть даже ошибочные.

Скорпион

У Скорпионов на предстоящей семидневке появится ответственность и обязательства. Во вторник не старайтесь сделать все побыстрее за один раз – вы и так все успеете вовремя, зато сможете сэкономить силы и здоровье. Лучше отложите на несколько дней то, что терпит, а сами постепенно втягивайтесь в работу.

Стрелец

Стрельцам придется попробовать себя в новой роли. А вот в какой – зависит от вашего решения. Не переживайте, в вас заговорит артистизм и творческая личность. Так что для вас не будет слишком сложно перевоплотиться. В пятницу вам как раз представится подходящая возможность – воспользуйтесь ею.

Козерог

Козероги могут на следующей неделе позволить себе расслабиться и поговорить на отвлеченные от работы темы. Вам не страшна критика со стороны. Во вторник какая-то мелочь может ощутимо подпортить вам жизнь, если вы будете воспринимать ее так серьезно. Так что поберегите нервы как свои, так и близких людей.

Водолей

В Водолеях проснется общительность и благостное расположение духа на будущей неделе. Разговоры по душам в трудовом коллективе и в семейном кругу порадуют вас и добавят чувства оптимизма. К вашему мнению прислушиваются – и это повысит ваш статус. А выходные пройдут замечательно – вы хорошо отдохнете.

Рыбы

Хорошая во всех смыслах неделя ожидает представителей знака Рыбы. В среду кто-то может позавидовать вашим успехам или окружающим покажется, что вы ни за что получили награду. Но ваш качественный труд будет достойно оплачен – и это справедливо. В личной жизни наблюдаются приятные хлопоты.

Источник: lifestyle.segodnya.ua

Общество Астропрогноз Гороскоп
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