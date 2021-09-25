Анкекдоты недели - 322

Криминальная сводка:
— Из инфекционного отделения больницы сбежали пятеро больных дизентерией. Полиции и врачам удалось быстро найти беглецов по горячим следам.
***
Забежавший на территорию больницы бультерьер вылечил троих страдающих параличом ног и еще двоих избавил от запоров…
***
- Ну ты и жирная! - сказал муж, глядя на муху.
Но сковородку, летящую в голову, было уже не остановить.
***
- Красная рыба есть?
- Да, кильки в томате...
***
— Ты кто?
— Спящая Красавица.
— А чё такая страшная?
— Не выспалась.
***
Лена призадумалась, что, наверное, как-то неправильно живет, когда, раскрывая подарки на своем дне рождения ей попался уже пятый штопор.
***
Любовница была так хороша, что получила в подарок к автомобилю еще и прицеп.
***
Пожарник рассказывает про свою работу:
– Все нравится в моей работе: режим, начальство – золотое, коллектив – отличный, но как пожар – хоть увольняйся.
***
– Девушка, до скольки вы работаете?
– До 55-ти.
***
Моя жена ушла от меня. Сказала, что вся наша жизнь крутится вокруг футбола, и она сыта этим по горло. Я расстроился, ведь мы были вместе целых семь футбольных сезонов…
***
Танцы — это вертикальное выражение горизонтальных желаний.
***
— Очень странно! Мне кажется, что как только я приглашаю вас на танец, то музыка длится намного короче.
— Вам не кажется. Музыкантами-то мой муж руководит.
***
После того как появились интернет-форумы и возможность оставлять комментарии, стены общественных туалетов стали чище.
***
Молодая собака спрашивает старую:
— Скажи, почему мы всю жизнь в намордниках, а люди только сейчас начали их носить?
— Ну так мы и в космос раньше полетели.
Помолитесь, пожалуйста, за моего мужа, который трагически ничего не подарил мне на годовщину нашей свадьбы, потому что я сказала, что...
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Ненавижу людей, которые пьют, не зная меры. Вчера ночью мои подруги уронили меня три раза, пока несли до машины. Алкашки...
Научите меня галстук завязывать, а то я уже пять мужиков задушила....