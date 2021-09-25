Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12111

Анкекдоты недели - 322

Бывает копишь-копишь на машину, а потом срываешься… и покупаешь в свою больницу томограф. Ибо проверка нагрянула.

Криминальная сводка:

— Из инфекционного отделения больницы сбежали пятеро больных дизентерией. Полиции и врачам удалось быстро найти беглецов по горячим следам.

***

Забежавший на территорию больницы бультерьер вылечил троих страдающих параличом ног и еще двоих избавил от запоров…

***

- Ну ты и жирная! - сказал муж, глядя на муху.

Но сковородку, летящую в голову, было уже не остановить.

***

- Красная рыба есть?

- Да, кильки в томате...

***

— Ты кто?

— Спящая Красавица.

— А чё такая страшная?

— Не выспалась.

***

Лена призадумалась, что, наверное, как-то неправильно живет, когда, раскрывая подарки на своем дне рождения ей попался уже пятый штопор.

***

 Любовница была так хороша, что получила в подарок к автомобилю еще и прицеп.

***

Пожарник рассказывает про свою работу:

– Все нравится в моей работе: режим, начальство – золотое, коллектив – отличный, но как пожар – хоть увольняйся.

***

– Девушка, до скольки вы работаете?

– До 55-ти.

***

Моя жена ушла от меня. Сказала, что вся наша жизнь крутится вокруг футбола, и она сыта этим по горло. Я расстроился, ведь мы были вместе целых семь футбольных сезонов…

***

Танцы — это вертикальное выражение горизонтальных желаний.

***

— Очень странно! Мне кажется, что как только я приглашаю вас на танец, то музыка длится намного короче.

— Вам не кажется. Музыкантами-то мой муж руководит.

***

После того как появились интернет-форумы и возможность оставлять комментарии, стены общественных туалетов стали чище.

***

Молодая собака спрашивает старую:

— Скажи, почему мы всю жизнь в намордниках, а люди только сейчас начали их носить?

— Ну так мы и в космос раньше полетели.

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