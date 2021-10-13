В Украине запустили реестр педофилов В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

В список уже внесли данные 171 человека, которые были привлечены к ответственности и отбывают наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

«Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет реестр, изучая личные дела осужденных за аналогичные преступления, чтобы даже после отбывания наказания информация о них хранилась в этой базе данных. Реестр работает в тестовом режиме. Пользоваться полноценно таким реестром можно будет со временем», – подчеркнула замминистра юстиции Украины.

Главная цель этого реестра – не допустить людей, которые отбывали наказание за педофилию для работы с детьми в садах, школах, лечебных учреждениях.

Елена Высоцкая отметила, что все европейские страны пошли таким путем. При создании и запуске реестра изучался опыт других государств — США, Канады, большинства европейских стран, в частности Норвегии, где функционирует одна из лучших «тюремных систем».