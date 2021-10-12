Американский актёр Алек Болдуин случайно застрелил женщину Американский актёр, комик и писатель Алек Болдуин случайно застрелил женщину во время съемок фильма. Жертвой стала 42-летняя оператор-постановщик Галина Хатчинс.

Несчастный случай произошел на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Алек Болдуин, который играет главную роль, выстрелил из пистолета, в котором должны быть холостые патроны и случайно попал в двух человек.

Халина Хатчинс получила ранение в живот. Женщину госпитализировали на вертолете, чтобы провести операцию на желудке, однако она умерла дороге в больницу. Выстрел также поразил 48-летнего режиссера картины Джоэла Соуза. Мужчину госпитализировали с ранением плеча.

Сейчас полиция выясняет детали обстоятельства и проверяет, чем было заряжено оружие. Съемки фильма временно приостановлены.

На данный момент обвинение никому не предъявлено. Расследование инцидента продолжается.



