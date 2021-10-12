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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:01103

Надежду Савченко и ее сестру уличили в использовании фейковых сертификатов

Сотрудники Национальной полиции привлекут к ответственности экснардепа Надежду Савченко и ее сестру Веру, которые использовали поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19. Фейковые сертификаты обнаружили во время проверки документов в аэропорту "Борисполь".

"На днях в аэропорту" Борисполь "во время проверки документов работники Государственной пограничной службы обнаружили у двух женщин сертификаты вакцинации против COVID-19 с явными признаками подделки", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что одна из женщин является бывшей народной депутатом. Пограничная служба передала информацию о выявленном правонарушении полиции.

При этом на одном из поддельных сертификатов, фото которых обнародовала Нацполиция, указана дата рождения - 11 мая 1981 - совпадает с датой рождения экснардепа от партии "Батькивщина" Надежды Савченко. На втором документе указана дата 12 января 1983, которая соответствует дате рождения сестры Савченко Веры.

"Женщина вместе с сестрой в аэропорту пытались использовать поддельные сертификаты о вакцинации, чтобы попасть в Украину. Поддельные документы изъяты, ведется следствие", - добавили правоохранители.

По факту использования поддельных документов полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет.

Расследование проводят дознаватели полиции Киевщины. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз. В ближайшее время правоохранители примут решение об объявлении подозрения фигуранткам.

Право Ковідний сертифікат Надежда Савченкор
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