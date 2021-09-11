Анекдоты недели - 321

Корова возвращается в стадо. Мотает хвостом, глаза блестят, довольная вся.
Бык смотрит на нее подозрительно и спрашивает:
— Столько счастья, откуда?
Корова стыдливо:
— Откуда, откуда, от верблюда!
***
Привозят в больницу покалеченого мужика. Врач:
— Фамилия?
— Иванов.
— Женат?
— Не, это я с мотоцикла свалился.
***
Каждой женщине нравится, что ей дарят цветы до тех пор, пока она не узнает, что другим дарят бриллианты.
***
Совет. Если вы хотите сделать своему мужчине подарок, подарите ему Анютины глазки. И ему будет приятно и у вас на одну соперницу меньше.
***
Врач:
— Вы мочились?
Больной:
— Нет
Врач:
—Утку дать?
Больной после длительной паузы:
— Ну, дайте ... кусочек.
***
– Ты бы хотел работать четыре дня в неделю?
– Нет.
– Почему?
– Я и за понедельник страшно устаю.
***
Начни ссориться и ругаться со всеми прямо сейчас, чтобы не покупать им подарок на Новый год. Не тяни до последнего.
***
В больнице:
— Ну, больной, что у вас стряслось?
— Мозг.
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