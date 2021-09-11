Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:11469

Анекдоты недели - 321

Помолитесь, пожалуйста, за моего мужа, который трагически ничего не подарил мне на годовщину нашей свадьбы, потому что я сказала, что ничего не хочу.

Корова возвращается в стадо. Мотает хвостом, глаза блестят, довольная вся.

Бык смотрит на нее подозрительно и спрашивает:

— Столько счастья, откуда?

Корова стыдливо:

— Откуда, откуда, от верблюда!

***

Привозят в больницу покалеченого мужика. Врач:

— Фамилия?

— Иванов.

— Женат?

— Не, это я с мотоцикла свалился.

***

Каждой женщине нравится, что ей дарят цветы до тех пор, пока она не узнает, что другим дарят бриллианты.

***

Совет. Если вы хотите сделать своему мужчине подарок, подарите ему Анютины глазки. И ему будет приятно и у вас на одну соперницу меньше.

***

Врач:

— Вы мочились?

Больной:

— Нет

Врач:

—Утку дать?

Больной после длительной паузы:

— Ну, дайте ... кусочек.

***

– Ты бы хотел работать четыре дня в неделю?

– Нет.

– Почему?

– Я и за понедельник страшно устаю. 

***

Начни ссориться и ругаться со всеми прямо сейчас, чтобы не покупать им подарок на Новый год. Не тяни до последнего.

***

В больнице:

— Ну, больной, что у вас стряслось?

— Мозг.

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