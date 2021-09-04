Анекдоты недели - 320

Я за спортивный образ жизни, поэтому между лестницей и эскалатором всегда выбираю лестницу. Ну, только не вверх, конечно же – я же не к олимпиаде готовлюсь.
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Места поцелуев бывают разные, а вот место клизмы изменить нельзя.
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К концу офисной пьянки я понял – бейджики хорошая штука.
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Мужики, ответственно заявляю вам, что, если женщина зовёт вас на чашечку чая, то это грубая уловка и бессовестный обман! Чай, возможно, будет только утром. Ждать придётся всю ночь!
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Чтобы понравиться парню, некоторые девушки притворяются хорошими. А чтобы нравиться девушкам, некоторые парни притворяются плохими.
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На самом деле девушкам найти носки еще сложнее, потому что мужские валяются по углам, а женские аккуратно лежат чертизнаетгде.
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Квартиру Оксаны соседи называли Ватикан, потому как каждую неделю на ее балкон выходил покурить новый папа.
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Хорошо было дикарям: Не нравится человек — убил. Нравится — съел.
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Если на экзотическом острове обнаженные девушки осыпают вас пряными цветами, не спешите радоваться. Возможно, это специи.
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— Земля! — радостно воскликнул утомленный капитан корабля после крушения.
— Мясо! — обрадовано закричали туземцы выбегая из-за кустов.
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Знаете, почему нет обзоров по наркотикам? Потому что в этой области нет независимых экспертов.
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Тут от моей телефонной компании пришла СМС: мол, общайтесь теперь с друзьями в три раза больше!
Хорошо, конечно, но у меня печень не выдержит!
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Очень снежная зима? Паркуясь в сугроб, сначала убедитесь, что он не занят!
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Городок у нас небольшой, все друг друга знают. Поэтому слово «анонимных» мы в названии нашего клуба убрали.
Вот интересно, а что всё-таки произошло между лошадью и Пржевальским, если она потом взяла его фамилию?...
Ненавижу людей, которые пьют, не зная меры. Вчера ночью мои подруги уронили меня три раза, пока несли до машины. Алкашки...
Научите меня галстук завязывать, а то я уже пять мужиков задушила....
Прихожу я, значит, в ЗАГС, чтобы выйти замуж, а мне говорят: "Жениха надо иметь с собой". Объясните мне еще раз,...
Один выстрел в ногу заменяет три часа воспитательной беседы....