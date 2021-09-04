Анекдоты недели - 320 Одних ждет после этого дня встреча с толпами неуправляемых дикарей, других – бесконечные поборы и оброки, третьи лишаются в этот день свободы. Но все почему-то называют 1 сентября праздником…

Я за спортивный образ жизни, поэтому между лестницей и эскалатором всегда выбираю лестницу. Ну, только не вверх, конечно же – я же не к олимпиаде готовлюсь.

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Места поцелуев бывают разные, а вот место клизмы изменить нельзя.

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К концу офисной пьянки я понял – бейджики хорошая штука.

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Мужики, ответственно заявляю вам, что, если женщина зовёт вас на чашечку чая, то это грубая уловка и бессовестный обман! Чай, возможно, будет только утром. Ждать придётся всю ночь!

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Чтобы понравиться парню, некоторые девушки притворяются хорошими. А чтобы нравиться девушкам, некоторые парни притворяются плохими.

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На самом деле девушкам найти носки еще сложнее, потому что мужские валяются по углам, а женские аккуратно лежат чертизнаетгде.

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Квартиру Оксаны соседи называли Ватикан, потому как каждую неделю на ее балкон выходил покурить новый папа.

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Хорошо было дикарям: Не нравится человек — убил. Нравится — съел.

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Если на экзотическом острове обнаженные девушки осыпают вас пряными цветами, не спешите радоваться. Возможно, это специи.

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— Земля! — радостно воскликнул утомленный капитан корабля после крушения.

— Мясо! — обрадовано закричали туземцы выбегая из-за кустов.

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Знаете, почему нет обзоров по наркотикам? Потому что в этой области нет независимых экспертов.

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Тут от моей телефонной компании пришла СМС: мол, общайтесь теперь с друзьями в три раза больше!

Хорошо, конечно, но у меня печень не выдержит!

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Очень снежная зима? Паркуясь в сугроб, сначала убедитесь, что он не занят!

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Городок у нас небольшой, все друг друга знают. Поэтому слово «анонимных» мы в названии нашего клуба убрали.