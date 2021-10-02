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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:5254

В Украине из-за коронавируса рекорд вызовов «скорой»

В Украине за воскресенье, 10 октября, зафиксировали рекордное количество обращений по номеру 103 - более 44 000 вызовов в сутки. Это крупнейшая за всю историю количество выездов бригад и соответственно госпитализаций пациентов.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило в понедельник, 11 октября.

Глава Минздрава Виктор Ляшко объяснил, что в первую очередь это связано с новой волной коронавируса. Однако обращаться в скорую надо при наличии конкретных симптомов: если чувствуете боль в грудной клетке, одышка в покое или любые другие проблемы с дыханием. Также основаниями для вызова скорой является сатурация (уровень кислорода в крови) менее 92%, которую можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, нарушение сознания и другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.

В Минздраве отметили, что высокая температура тела (более 38 °) не является самой по себе основанием для выезда скорой, но если есть вышесказанные симптомы, то надо вызвать медиков.

Ранее Ляшко заявлял, что среди лидеров по распространению вируса в Украине крупные города - Харьков, Запорожье, Днепр и Одесса. Кроме этого, по статистике Минздрава, в пересчете на 100 000 населения высокие показатели заражений в Сумской, Житомирской и Донецкой областях.

Источник: babel.ua

Общество Коронавирус Скорая помощь
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