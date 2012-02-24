Утверждены новые стандарты мобильного интернета для операторов

Согласно новым требованиям, скорость загрузки файлов для пользователя будет не менее 2 Мбит в секунду, а отправки – не менее 0,5 Мбит в секунду, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Также город или село будет считаться покрытым мобильным интернетом, если связь будет доступна минимум на 65% их территории.
"Больше десяти лет назад в Украине появился документ со стандартами для мобильной связи, но без каких-либо цифр и требований. Это развязывало операторам руки. В больших городах услуги предоставляли хорошо. В селах — как получится", – прокомментировал министр.
Федоров добавил, что введение новых стандартов качества приведет к необходимости вкладывать мобильным операторам дополнительные средства в строительство базовых станций. Что, в свою очередь, будет способствовать развитию сетей, улучшению качества услуг и повышению конкуренции между операторами.
Источник: internetua.com
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