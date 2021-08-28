Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12169

Анекдоты недели - 319

Вот интересно, а что всё-таки произошло между лошадью и Пржевальским, если она потом взяла его фамилию?

— Ребе, кажется, вы с Сарой в ссоре?

— Нет, ну ты таки скажи мне, Фима... Как я мог испортить ей день рождения, если я даже не помню, когда он у нее?

***

Одесса. Разговор по телефону:

— Привет, Сема! Ты где?

— Географически или экономически?

***

Женщина, ты не домохозяйка!

Ты - хаусменеджер!!!

***

- Интересно, а есть таблетки от голода?

- Да! Они называются котлеты!

***

— Ну, а что тебе мешает похудеть?!

— Чувство голода!

***

С детства она мечтала о шикарных дорогих автомобилях и богатых мужчинах, подносящих ей пачки денег. Она выросла и ее мечта сбылась — кассир в автосалоне.

***

Крупный бизнесмен собрался лететь в космос. Знакомый его спрашивает:

— Полет в космос — это исполнение твоей детской мечты?

— Какая там мечта, просто в космосе меня прокуратура не достанет.

***

Дама входит в оружейный магазин и просит показать ей хороший пистолет.

- Вам для защиты, мадам?

- Нет, для защиты я найму адвоката.

***

Алкоголь после 23-00 продавать запретили? Молодцы. Теперь еще тортики продавать после 18-00 запретите, пожалуйста!

***

Сидишь с мужчиной на свидании и думаешь "Только бы не решил провожать до дома, я ещё хотела в магазин за пивом зайти".

***

Что ни говорите, а телевидение потеряло былую силу. Каких-то 30 лет назад Чумак с Кашпировским вакцинировали бы 100% населения за пару сеансов.

***

- Ну что? К тебе или ко мне?

- Мужчина, с чего вы решили, что я соглашусь?

- Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради чего еще 35-летняя женщина может прийти на выставку карбюраторов?

***

Завела кота... Теперь удивляюсь: он вечно топчется у холодильника, с жутко деловым видом валяется на диване, гуляет по бабам, иногда орет, не любит моих подруг и страшно боится пылесоса...

Вот честное слово, такое ощущение, что я снова замуж вышла!

Досуг Курьезы Шутки Юмор
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