Анекдоты недели - 319

— Ребе, кажется, вы с Сарой в ссоре?
— Нет, ну ты таки скажи мне, Фима... Как я мог испортить ей день рождения, если я даже не помню, когда он у нее?
***
Одесса. Разговор по телефону:
— Привет, Сема! Ты где?
— Географически или экономически?
***
Женщина, ты не домохозяйка!
Ты - хаусменеджер!!!
***
- Интересно, а есть таблетки от голода?
- Да! Они называются котлеты!
***
— Ну, а что тебе мешает похудеть?!
— Чувство голода!
***
С детства она мечтала о шикарных дорогих автомобилях и богатых мужчинах, подносящих ей пачки денег. Она выросла и ее мечта сбылась — кассир в автосалоне.
***
Крупный бизнесмен собрался лететь в космос. Знакомый его спрашивает:
— Полет в космос — это исполнение твоей детской мечты?
— Какая там мечта, просто в космосе меня прокуратура не достанет.
***
Дама входит в оружейный магазин и просит показать ей хороший пистолет.
- Вам для защиты, мадам?
- Нет, для защиты я найму адвоката.
***
Алкоголь после 23-00 продавать запретили? Молодцы. Теперь еще тортики продавать после 18-00 запретите, пожалуйста!
***
Сидишь с мужчиной на свидании и думаешь "Только бы не решил провожать до дома, я ещё хотела в магазин за пивом зайти".
***
Что ни говорите, а телевидение потеряло былую силу. Каких-то 30 лет назад Чумак с Кашпировским вакцинировали бы 100% населения за пару сеансов.
***
- Ну что? К тебе или ко мне?
- Мужчина, с чего вы решили, что я соглашусь?
- Мадам, давайте взглянем правде в глаза: ради чего еще 35-летняя женщина может прийти на выставку карбюраторов?
***
Завела кота... Теперь удивляюсь: он вечно топчется у холодильника, с жутко деловым видом валяется на диване, гуляет по бабам, иногда орет, не любит моих подруг и страшно боится пылесоса...
Вот честное слово, такое ощущение, что я снова замуж вышла!
Ненавижу людей, которые пьют, не зная меры. Вчера ночью мои подруги уронили меня три раза, пока несли до машины. Алкашки...
Научите меня галстук завязывать, а то я уже пять мужиков задушила....
Прихожу я, значит, в ЗАГС, чтобы выйти замуж, а мне говорят: "Жениха надо иметь с собой". Объясните мне еще раз,...
Один выстрел в ногу заменяет три часа воспитательной беседы....
Чтобы сэкономить на бензине, Александр отвозил тещу на дачу в субботу, а забирал в ноябре....