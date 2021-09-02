В Житомире медики наживались на онкобольных

Служба безопасности Украины разоблачила медиков Житомирского областного онкологического диспансера на коррупционной схеме. Злоумышленники заставляли онкобольных покупать дорогостоящие лекарства в аптеках, хотя медикаменты им бесплатно давало государство. Об этом говорится в сообщении СБУ.
По имеющейся информации, организовал противоправную деятельность заведующий одного из отделений онкоцентра совместно со своим коллегой. Медики назначали лечение онкобольным, а дорогостоящие лекарства предлагали покупать в аптеках – это при том, что данные медикаменты они бесплатно получали от государства на каждого больного.
Медики-мошенники "списывали" полученные лекарства и продавали их частным аптекам за полцены. Препараты сбывали в нескольких областных центрах. Схема действовала по меньшей мере на протяжении последних полугода.
В ходе обысков, проведенных в служебных кабинетах обоих злоумышленников и в их частных автомобилях; в аптечных пунктах, задействованных в противоправной схеме, изъяли почти 500 тыс. грн наличных и очередную партию готовых к "сбыту" лекарств (50 упаковок дорогостоящего медпрепарата).
Продолжается досудебное расследование для выявления всех причастных к незаконной деятельности лиц.
Источник: biz.censor.net
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