В Житомире медики наживались на онкобольных СБУ разоблачила медиков, которые заставляли онкобольных покупать "бесплатные лекарства".

Служба безопасности Украины разоблачила медиков Житомирского областного онкологического диспансера на коррупционной схеме. Злоумышленники заставляли онкобольных покупать дорогостоящие лекарства в аптеках, хотя медикаменты им бесплатно давало государство. Об этом говорится в сообщении СБУ.

По имеющейся информации, организовал противоправную деятельность заведующий одного из отделений онкоцентра совместно со своим коллегой. Медики назначали лечение онкобольным, а дорогостоящие лекарства предлагали покупать в аптеках – это при том, что данные медикаменты они бесплатно получали от государства на каждого больного.

Медики-мошенники "списывали" полученные лекарства и продавали их частным аптекам за полцены. Препараты сбывали в нескольких областных центрах. Схема действовала по меньшей мере на протяжении последних полугода.

В ходе обысков, проведенных в служебных кабинетах обоих злоумышленников и в их частных автомобилях; в аптечных пунктах, задействованных в противоправной схеме, изъяли почти 500 тыс. грн наличных и очередную партию готовых к "сбыту" лекарств (50 упаковок дорогостоящего медпрепарата).

Продолжается досудебное расследование для выявления всех причастных к незаконной деятельности лиц.

Источник: biz.censor.net