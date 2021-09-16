Три отечественных фильма 2021 года отметили кинокритики В 2021 году отечественный кинематограф порадовал не только украинцев, но и зарубежных кинокритиков, которые назвали три лучших украинских фильма за текущий год.

Так, члены Ассоциации кинокритиков Торонто в рамках программы "Фокус" фестиваля "Неделя критики 2021" отобрали три украинских фильма, которые покорили их сердца. Первой в программу "маст си" вошла драма "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, которая рассказывает об этапах взросления 16-летней школьницы Маши. Далее следует криминальная драма "Носорог" режиссера Олега Сенцова. В центре сюжета криминальный мир Украины 90-х годов. Замыкает тройку музыкальная криминальная драма "Короли рэпа" Мирослава Латика, в которой снялись актриса Ирма Витовская и певец Антон Вельбой (Wellboy). Сюжет расскажет о музыканте из деревни, который попадает в криминальную тусовку. Источник: lux.fm