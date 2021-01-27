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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:28114

В Україні планують законодавчо змінити підхід до свят

В Україні пропонують скасувати перенесення вихідних днів у зв'язку зі святами.

Відповідний проект закону винесено на громадське обговорення. Про це повідомляє Мінкульт у вівторок, 21 вересня, пишуть Контракти.

Документ визначає перелік свят, пам'ятних дат, скорботних днів в Україні, які мають загальнодержавне значення, регулює порядок їхнього встановлення і особливості святкування з метою відновлення і забезпечення національної пам'яті українського народу, забезпечення права громадян на свободу совісті, а також сприяння незалежному забезпеченню національних інтересів. У законопроекті пропонується визначити такі категорії як: державне свято, день жалоби, міжнародний день, пам'ятна дата, професійне свято, скорботний день, традиційне свято. Зокрема, 12 свят пропонується визначити як державні: День соборності України (22 січня), День опору окупації Криму (26 лютого), День пам'яті і примирення (8 травня), День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня), День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни (14 травня), День Конституції (28 червня), День державного прапора України (23 серпня), День незалежності України (24 серпня), День Української державності (28 липня), День захисників Україна (14 жовтня), День української мови та писемності (9 листопада) і День гідності і свободи (21 листопада). Крім того, пропонується визначити 20 традиційних свят, серед яких Новий рік (1 січня), День матері (друга неділя травня), День батька (третя неділя червня), а також основні релігійні свята п'яти віросповідань. Нарешті, документом визначено 13 міжнародних днів, зокрема: Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту (27 січня), Міжнародний день боротьби за права жінок (8 березня), Всесвітній день Землі (22 квітня), День праці (1 травня), Міжнародний день сім'ї (15 травня), Міжнародний день захисту дітей (1 червня), Всесвітній день навколишнього середовища (5 червня), Міжнародний день молоді (12 серпня), День пам'яті жертв комуністичного та нацистського тоталітарних режимів (23 серпня), Міжнародний день демократії (15 вересня ), Міжнародний день людей похилого віку (1 жовтня), Міжнародний день толерантності (16 листопада) і Міжнародний день людей з обмеженими можливостями (3 грудня). Також встановлюється сім скорботних днів: День героїв Небесної сотні (20 лютого), День чорнобильської катастрофи (26 квітня), День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу (18 травня), День пам'яті загиблих захисників України (29 серпня), День пам'яті депортованих українців (друга неділя вересня), День пам'яті жертв комуністичних репресій (перша неділя листопада) і День пам'яті жертв Голодомору (четверта субота листопада). Водночас законопроектом пропонується передбачити, що якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним, то вихідний день не переноситься. Перенесення вихідного дня пропонується залишити до деяких традиційних свят, а саме: Різдва Христового за юліанським календарем, Великодня за юліанським календарем, Дня Святої Трійці за юліанським календарем, Різдва Христового за григоріанським календарем і Нового року.

Общество Державне свято Закон України Мінкульт
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