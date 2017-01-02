Гороскоп на неделю 20-26 сентября для всех знаков Зодиака

Овен
Овны, на следующей неделе постарайтесь, прежде всего, оставаться самими собой . Вам не подойдут ни чужие роли, ни чья-то судьба – у вас есть своя собственная. Во вторник вы будете способны очаровать окружающих в профессиональной и личной сферах благодаря своей индивидуальности. Также полезно заняться самообразованием.
Телец
На следующей семидневке у Тельцов есть угроза каких-то финансовых нестыковок и даже проблем. В пятницу решайте вопросы самостоятельно и не ждите посторонней помощи – так вы можете получить дополнительные неприятности. На выходных к вам нагрянут дорогие вам люди или те, с кем вы давно не виделись.
Близнецы
Близнецам желательно поосторожничать и никому не говорить о своих планах на будущее , пока они еще в сыром виде. Вы рискуете потерять свои задумки, или же на них позарятся ваши конкуренты. В выходные дни возможны неприятности и разборки со старшими родственниками – так что не нарывайтесь сами на скандал.
Рак
У Раков на следующей неделе будет велик соблазн поучаствовать в махинациях с нечестными деньгами . Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокацию. Со среды вы почувствуете прилив сил и активности, которая поможет вам быстро разбросать все накопившиеся дела. На выходных подготовьтесь к встрече приятных гостей.
Лев
Следующая неделя у Львов пройдет в поисках скрытых потенциалов и зарытых талантов – это будет полезно. Займитесь самосовершенствованием – процесс будет интересным и захватит вас полностью. В понедельник вас может подвести память, поэтому важные события и планы где-нибудь фиксируйте.
Дева
Уже с понедельника у Дев начинается период необыкновенного везения . Главное – правильно формулировать свои запросы и желания. Вам лучше действовать самостоятельно и никому не доверять, чтобы избежать финансовых неприятностей. Также не верьте слухам. Выходные лучше провести в творческой работе.
Весы
У Весов практически вся неделя пройдет в постоянном стремлении помогать окружающим . В среду будьте более избирательны в своей безотказности, иначе вам сядут на голову, а благодарности вы не дождетесь. Тайное может стать явным, и всплывут такие подробности, о которых вы даже не догадывались.
Скорпион
Скорпионы, будьте готовы к различного рода сюрпризам и неожиданностям: как приятным, так и не очень. В четверг ожидается подъем в профессиональной сфере, и перед вами откроются хорошие перспективы. Однако в течение всей недели ваши эмоции будут зашкаливать . И только к выходным наступит затишье.
Стрелец
У Стрельцов будет насыщенная событиями семидневка . Все запланированные серьезные дела решаются в вашу пользу, а вот на мелочи не хватит ни времени, ни желания. Во вторник какие-то ваши прошлые достижения будут работать на вас – не упустите этот момент. Выходные пройдут так, как вы того хотели.
Козерог
На новой неделе у Козерогов ожидается большое количество полезных знакомств и встреч, а также путешествия. В середине недели судьба может наградить одиноких представителей знака чуть ли не на улице, подарив им новые волнующие отношения . Поторопитесь к выходным закончить все рабочие дела и заняться собой.
Водолей
Водолеям придется всерьез напрягаться в течение всех рабочих дней, чтобы осуществить свои недостижимые, на первый взгляд, желания. Не сидите сложа руки , и не ждите помощи извне, а активно действуйте сами. В среду постарайтесь разобраться со всеми непонятными делами, которые стопорят вашу работу.
Рыбы
В течение всей недели Рыбам важно сохранять чувство самообладания и внутреннего спокойствия, несмотря на усилия окружающих вывести вас из равновесия. Найдите время для собственного здоровья, займитесь его профилактикой. В выходные лучше не делать серьезных и дорогостоящих покупок.
Источник: lifestyle.segodnya.ua
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