Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:36110

Гороскоп на неделю 20-26 сентября для всех знаков Зодиака

Начало недели привнесет нервозность и эмоциональный подъем. Но к выходным многие люди почувствуют себя спокойно, надежно, уверенно и умиротворенно.

Овен

Овны, на следующей неделе постарайтесь, прежде всего, оставаться самими собой . Вам не подойдут ни чужие роли, ни чья-то судьба – у вас есть своя собственная. Во вторник вы будете способны очаровать окружающих в профессиональной и личной сферах благодаря своей индивидуальности. Также полезно заняться самообразованием.

Телец

 На следующей семидневке у Тельцов есть угроза каких-то финансовых нестыковок и даже проблем. В пятницу решайте вопросы самостоятельно и не ждите посторонней помощи – так вы можете получить дополнительные неприятности. На выходных к вам нагрянут дорогие вам люди или те, с кем вы давно не виделись.

Близнецы

Близнецам желательно поосторожничать и никому не говорить о своих планах на будущее , пока они еще в сыром виде. Вы рискуете потерять свои задумки, или же на них позарятся ваши конкуренты. В выходные дни возможны неприятности и разборки со старшими родственниками – так что не нарывайтесь сами на скандал.

Рак

У Раков на следующей неделе будет велик соблазн поучаствовать в махинациях с нечестными деньгами . Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокацию. Со среды вы почувствуете прилив сил и активности, которая поможет вам быстро разбросать все накопившиеся дела. На выходных подготовьтесь к встрече приятных гостей.

Лев

Следующая неделя у Львов пройдет в поисках скрытых потенциалов и зарытых талантов – это будет полезно. Займитесь самосовершенствованием – процесс будет интересным и захватит вас полностью. В понедельник вас может подвести память, поэтому важные события и планы где-нибудь фиксируйте.

Дева

Уже с понедельника у Дев начинается период необыкновенного везения . Главное – правильно формулировать свои запросы и желания. Вам лучше действовать самостоятельно и никому не доверять, чтобы избежать финансовых неприятностей. Также не верьте слухам. Выходные лучше провести в творческой работе.

Весы

У Весов практически вся неделя пройдет в постоянном стремлении помогать окружающим . В среду будьте более избирательны в своей безотказности, иначе вам сядут на голову, а благодарности вы не дождетесь. Тайное может стать явным, и всплывут такие подробности, о которых вы даже не догадывались.

Скорпион

Скорпионы, будьте готовы к различного рода сюрпризам и неожиданностям: как приятным, так и не очень. В четверг ожидается подъем в профессиональной сфере, и перед вами откроются хорошие перспективы. Однако в течение всей недели ваши эмоции будут зашкаливать . И только к выходным наступит затишье.

Стрелец

У Стрельцов будет насыщенная событиями семидневка . Все запланированные серьезные дела решаются в вашу пользу, а вот на мелочи не хватит ни времени, ни желания. Во вторник какие-то ваши прошлые достижения будут работать на вас – не упустите этот момент. Выходные пройдут так, как вы того хотели.

Козерог

На новой неделе у Козерогов ожидается большое количество полезных знакомств и встреч, а также путешествия. В середине недели судьба может наградить одиноких представителей знака чуть ли не на улице, подарив им новые волнующие отношения . Поторопитесь к выходным закончить все рабочие дела и заняться собой.

Водолей

Водолеям придется всерьез напрягаться в течение всех рабочих дней, чтобы осуществить свои недостижимые, на первый взгляд, желания. Не сидите сложа руки , и не ждите помощи извне, а активно действуйте сами. В среду постарайтесь разобраться со всеми непонятными делами, которые стопорят вашу работу.

Рыбы

В течение всей недели Рыбам важно сохранять чувство самообладания и внутреннего спокойствия, несмотря на усилия окружающих вывести вас из равновесия. Найдите время для собственного здоровья, займитесь его профилактикой. В выходные лучше не делать серьезных и дорогостоящих покупок. 

Источник: lifestyle.segodnya.ua

Досуг Астрологический прогноз Гороскоп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Гороскоп на неделю на 13-19 сентября для всех знаков Зодиака
13.09.2021 15:38

Гороскоп на неделю на 13-19 сентября для всех знаков Зодиака

В начале недели взвинченность и эмоциональность у людей отодвинутся на второй план, уступая место чувству долга и ответственности.

Зато...

Гороскоп на август от Хаяла Алекперова
31.07.2021 09:39

Гороскоп на август от Хаяла Алекперова

Чем нас порадует последний месяц лета? Знает Хаял Алекперов, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на...

Гороскоп на 2021 год для знаков зодиака
03.01.2021 12:12

Гороскоп на 2021 год для знаков зодиака

После испытаний, которые принес год Крысы, хочется верить, что в год Белого Металлического Быка жизнь начнет налаживаться для всех представителей...

Гороскоп на 2019 год по знакам зодиака
01.01.2019 18:06

Гороскоп на 2019 год по знакам зодиака

На смену году Желтой Земляной Собаки придет год Желтой Земляной Свиньи. Какие возможности несет он для представителей знаков Зодиака?...

Что принесет 2017 год. Астрологический прогноз
02.01.2017 20:02

Что принесет 2017 год. Астрологический прогноз

Когда год подходит к концу, мы надеемся, что он унесет с собой все проблемы, тревоги и заботы, и впереди нас...

view counter

Статьи

Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
Вчера 09:10
"Попал в секту, а потом убил своего ангелочка": новые детали трагедии на Сумщине
18.09.2021 10:18
Святкуємо разом! «Кусум Фарм» вітає з Днем фармацевта України®
17.09.2021 09:58
Нові рекламні конструкції в Сумах
17.09.2021 08:50
В Сумах вообще могут закрыть искусственный каток?
16.09.2021 15:17
Выборы мэра Бурыни назначили на 26 сентября. Что известно о кандидатах?
16.09.2021 12:43
Українці не можуть сплачувати комунальні платежі
16.09.2021 09:29
Бескаркасная мебель для бизнеса – удачное решение за демократичную стоимость ®
15.09.2021 19:06
Чим приваблива ковдра з коноплі?
15.09.2021 14:19
Что будет на месте палаток на Центральном рынке Сум?
14.09.2021 20:04
У Сумській області 5553 пацієнтів з діабетом – інсулінозалежні. Що потрібно пацієнтам, щоб отримувати інсулін безоплатно?
14.09.2021 16:43
Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
13.09.2021 15:54
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.