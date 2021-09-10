Анекдоты недели - 316 Всего лишь 26 литров пива достаточно взрослому человеку для покрытия дневной потребности в кальции. Здоровое питание – это легко!

- А вы знаете, почему рыбы молчат? Чтобы рыбака не спугнуть. А то, кто им еще вкусняшек принесет!

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Если пугать страуса через каждые 25 сантиметров, за ним можно сажать картошку.

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- Простите, Вы не видели моего брата-близнеца?

- Так Вы уже спрашивали.

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Закон карьеры для женщин:

- думай как мужчина;

- веди себя как леди;

- работай как лошадь.

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- Можно ли заниматься сексом сразу после прививки?

- Нельзя! Сначала домой вернитесь.

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- Кто-нибудь в вашей семье страдал психическими расстройствами?

- Никто не страдал, всем нравилось.

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С молоком матери женщины приучают нас к груди, а затем к бутылочке. И потом всю оставшуюся жизнь попрекают нас за наши пристрастия.

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Нет денег обновить гардероб - смени работу. Для нового коллектива все твои вещи будут новыми.

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- Стоять! Это ограбление!

- Стоять - это глагол, идиот!

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Что делать если мужчина любит вас и боится вас:

- сесть рядом и бояться вместе с ним

- успокоить, сказать, что вы маленьких не обижаете

- напугать ещё сильнее, пусть боится дальше.

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Рaньшe никoгдa нe зaпивaл и нe зaкуcывaл aлкoгoль. Moл, нacтoлькo крeпкий пaрeнь, чтo мнe этo ни к чeму. Teпeрь, кoгдa мeня cпрaшивaют, пoчeму я нaчaл зaкуcывaть, я кивaю влeвo. Oбычнo тaм cидит мoя жeнa, и я oчeнь плoxo пoмню, oткудa oнa взялacь.

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Разговор двух секретарш:

- Шеф повысил мне зарплату, когда узнал, что я дала своему сыну его имя.

- А мне тоже прибавил, но за то, что я своему сыну не дала его фамилию.

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Наука идет вперед семимильными шагами. На сегодня, ученым почти удалось довести уровень достоверности прогноза погоды, к уровню достоверности астрологических прогнозов.

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Британские учёные выяснили, что у лентяев более активная и развитая структура мозга, поскольку им нужно много думать, как избежать работы.

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Жена ругает мужа:

- Сколько можно пить! Пойди на кладбище, посмотри, сколько людей умерло от водки!

На следующий день приходит муж опять пьяный и говорит:

- Был на кладбище, видел " от жены", " от детей", " от коллектива", от водки ни одного!