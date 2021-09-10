Анекдоты недели - 316

- А вы знаете, почему рыбы молчат? Чтобы рыбака не спугнуть. А то, кто им еще вкусняшек принесет!
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Если пугать страуса через каждые 25 сантиметров, за ним можно сажать картошку.
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- Простите, Вы не видели моего брата-близнеца?
- Так Вы уже спрашивали.
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Закон карьеры для женщин:
- думай как мужчина;
- веди себя как леди;
- работай как лошадь.
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- Можно ли заниматься сексом сразу после прививки?
- Нельзя! Сначала домой вернитесь.
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- Кто-нибудь в вашей семье страдал психическими расстройствами?
- Никто не страдал, всем нравилось.
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С молоком матери женщины приучают нас к груди, а затем к бутылочке. И потом всю оставшуюся жизнь попрекают нас за наши пристрастия.
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Нет денег обновить гардероб - смени работу. Для нового коллектива все твои вещи будут новыми.
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- Стоять! Это ограбление!
- Стоять - это глагол, идиот!
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Что делать если мужчина любит вас и боится вас:
- сесть рядом и бояться вместе с ним
- успокоить, сказать, что вы маленьких не обижаете
- напугать ещё сильнее, пусть боится дальше.
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Рaньшe никoгдa нe зaпивaл и нe зaкуcывaл aлкoгoль. Moл, нacтoлькo крeпкий пaрeнь, чтo мнe этo ни к чeму. Teпeрь, кoгдa мeня cпрaшивaют, пoчeму я нaчaл зaкуcывaть, я кивaю влeвo. Oбычнo тaм cидит мoя жeнa, и я oчeнь плoxo пoмню, oткудa oнa взялacь.
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Разговор двух секретарш:
- Шеф повысил мне зарплату, когда узнал, что я дала своему сыну его имя.
- А мне тоже прибавил, но за то, что я своему сыну не дала его фамилию.
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Наука идет вперед семимильными шагами. На сегодня, ученым почти удалось довести уровень достоверности прогноза погоды, к уровню достоверности астрологических прогнозов.
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Британские учёные выяснили, что у лентяев более активная и развитая структура мозга, поскольку им нужно много думать, как избежать работы.
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Жена ругает мужа:
- Сколько можно пить! Пойди на кладбище, посмотри, сколько людей умерло от водки!
На следующий день приходит муж опять пьяный и говорит:
- Был на кладбище, видел " от жены", " от детей", " от коллектива", от водки ни одного!