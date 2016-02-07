Гороскоп на неделю на 13-19 сентября для всех знаков Зодиака

Овен
Предстоящая неделя у Овнов будет посвящена облагораживанию и украшению мира – как окружающего, так и внутреннего. Вам захочется обновить гардероб, изменить прическу и заняться творчеством. В пятницу впечатления будут незабываемыми, и они перейдут в шикарные
Телец
На следующей неделе для Тельцов большое значение будут иметь друзья. Вам будет не только интересно общение с ними, но также крайне полезны их советы и важно совместное времяпровождение. Во вторник возможен конфликт на работе, в котором вы же и будете виноваты. Возможно разочарование в личной жизни.
Близнецы
Несмотря на всю активность Близнецов, их может подстерегать невезение в финансовых вопросах. Во вторник будьте аккуратнее деньгами, особенно с чужими. В общении будет полезно проявить деликатность, иначе окружающие предъявят вам претензии. Будьте осторожны с техникой и электроприборами.
Рак
Практически всю неделю Ракам придется заниматься решением вопросов работы и бизнеса. Зато финансовые неприятности вам не грозят. В понедельник важные для вас дела будут происходить территориально где-то далеко – за границей или же в виртуальном мире. В семейной жизни на выходных возможно разочарование.
Лев
Львам предстоящая семидневка обещает предоставить заманчивые перспективы во многих сферах жизни. Но не будьте слишком доверчивы: за чужими обещаниями может скрываться пустая трата времени. Это может спровоцировать обиду. В пятницу проявите осторожность в диете и не ешьте все подряд.
Дева
Несмотря на занятость, звезды советуют Девам на следующей неделе найти время для своего здоровья и отдыха. В среду для многих представителей бизнеса важными будут партнерские отношения, а также новые деловые знакомства. Если вам нужно сделать выбор – лучше делать это сообща, а не в одиночку.
Весы
У Весов намечается непростая и противоречивая неделя. Во вторник вы попадете в центр внимания, хотя сами будете создавать ситуации и влиять на возможные перемены в жизни. Опасайтесь критики из-за высказывания своего мнения и нестандартных мыслей. Не всем это может понравиться в вашем окружении.
Скорпион
Скорпионы до самых выходных погрязнут в рабочей рутине и бытовых вопросах. Бизнес, дом, семья отнимут немало сил. Но при этом вы не будете чувствовать себя уставшими. Напротив, такая бурная деятельность доставит вам удовольствие. А в пятницу придет предложение об отдыхе, откуда вы и не ждали.
Стрелец
Стрельцам следующая семидневка приготовила много разговоров и встреч на различные темы как делового, так и личного характера. У вас будет отлично получаться управлять интересами окружающих и повышать свой авторитет. Зато выходные на контрасте пройдут спокойно в тихих домашних заботах.
Козерог
На следующей неделе звезды предупреждают Козерогов, что им важно проявить осторожность и сдержанность при общении с руководством и старшими людьми. Бурно отстаивая свою позицию, в понедельник, вы рискуете навредить и поссориться с окружающими. Лучше припасите свою самоуверенность на выходные.
Водолей
Начало семидневки Водолеям важно посвятить решению вопросов делового партнерства. От вашей убедительности и стремления к сотрудничеству будет зависеть дальнейшая совместная работа. Впоследствии вы получите неплохие дивиденды. В среду обратите внимание на здоровье и займитесь профилактикой.
Рыбы
Несмотря на занятость, Рыбам будет полезно проявить больше внимания своему общему самочувствию. Следите за своим режимом, диетой и постарайтесь находить время для полноценного отдыха. В субботу полезно организовать романтическое общение, поездку и совместный отдых с любимым человеком.
Источник: segodnya.ua
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