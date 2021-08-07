Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1273

Анекдоты недели - 315

Прихожу я, значит, в ЗАГС, чтобы выйти замуж, а мне говорят: "Жениха надо иметь с собой". Объясните мне еще раз, пожалуйста: за что я плачу налоги?

Что делать если мужчина любит вас и боится вас:

- сесть рядом и бояться вместе с ним,

- успокоить, сказать, что вы маленьких не обижаете,

- напугать ещё сильнее, пусть боится дальше.

***

- Дорогой, перед свадьбой я хочу признаться тебе в своих грехах.

- Но ты же неделю назад признавалась.

- Есть свежие данные.

***

Исследователи сумели расшифровать надпись Казимира Малевича на „Чёрном квадрате“ 1915 года.  Она гласит: „Битва негров в темной пещере“.

***

- Можно ли прожить на одну пенсию?

- Можно, но это будет плохой день.

***

Переполох в мире насекомых устроил мотылек, живущий всего один день. Он взял ипотеку, напился, полюбил всех гусениц, отвесил люлей жуку и сдох. Не жди пенсию, будь как мотылек!

***

- Я завтра женюсь.

- По любви?

- Ее папа сказал, по-любому...

***

Правду лучше всего говорить из танка...

***

Разговор двух друзей:

- Я с самой свадьбы ещё не разговаривал с женой.

- Поссорились?

- Не хочу ее перебивать.

***

Одолжил деньги знакомой на пластическую операцию - теперь не могу её найти.

***

- О, Господи, дорогая, ты за двадцать лет такого вкусного кофе ни разу не варила!

- Дай сюда, это мой!

***

В поликлинике.

- Скажите, а окулист принимает?

- Не то слово, бухает по-черному.

***

- Вчера на свадьбу ходил.

- И как?

- Нормально ваще! Вот - колечко подарили!

***

Мне так понравился мальчишник, что я решил отложить свадьбу.

***

Невеста так переживала перед первой брачной ночью, что отрепетировала ее с соседом.

***

- Да нет, до свадьбы он не заикался…

Досуг Курьезы Шутки Юмор
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