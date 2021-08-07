Анекдоты недели - 315

Что делать если мужчина любит вас и боится вас:
- сесть рядом и бояться вместе с ним,
- успокоить, сказать, что вы маленьких не обижаете,
- напугать ещё сильнее, пусть боится дальше.
***
- Дорогой, перед свадьбой я хочу признаться тебе в своих грехах.
- Но ты же неделю назад признавалась.
- Есть свежие данные.
***
Исследователи сумели расшифровать надпись Казимира Малевича на „Чёрном квадрате“ 1915 года. Она гласит: „Битва негров в темной пещере“.
***
- Можно ли прожить на одну пенсию?
- Можно, но это будет плохой день.
***
Переполох в мире насекомых устроил мотылек, живущий всего один день. Он взял ипотеку, напился, полюбил всех гусениц, отвесил люлей жуку и сдох. Не жди пенсию, будь как мотылек!
***
- Я завтра женюсь.
- По любви?
- Ее папа сказал, по-любому...
***
Правду лучше всего говорить из танка...
***
Разговор двух друзей:
- Я с самой свадьбы ещё не разговаривал с женой.
- Поссорились?
- Не хочу ее перебивать.
***
Одолжил деньги знакомой на пластическую операцию - теперь не могу её найти.
***
- О, Господи, дорогая, ты за двадцать лет такого вкусного кофе ни разу не варила!
- Дай сюда, это мой!
***
В поликлинике.
- Скажите, а окулист принимает?
- Не то слово, бухает по-черному.
***
- Вчера на свадьбу ходил.
- И как?
- Нормально ваще! Вот - колечко подарили!
***
Мне так понравился мальчишник, что я решил отложить свадьбу.
***
Невеста так переживала перед первой брачной ночью, что отрепетировала ее с соседом.
***
- Да нет, до свадьбы он не заикался…
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