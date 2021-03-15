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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:2165

В продаже билетов на поезда станет больше

Компания "Укрзалізниця" уменьшила количество мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников.

Теперь в продажу ежемесячно будет поступать 3 тысячи дополнительных билетов. Места, которые оставались для рабочих поездок и не были куплены, попадали в свободную продажу перед отправлением поезда, но пассажиры не успевали их покупать, а "Укрзалізниця" в свою очередь теряла прибыль, пишет Обозреватель.

Об этом сообщает пресс-служба компании 8 сентября. "По результатам дата-аналитики, в одном из поездов бронирование вообще отменено – забронированные места не использовались. В девяти поездах количество забронированных мест уменьшили наполовину, а в трех – на четверть", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после анализа направлений и заполняемости поездов стало понятно, что есть варианты сократить количество таких бронирований. Это позволит дать пассажирам больше возможностей покупать билеты на поезда заранее.

"Почти 3000 билетов – это небольшой процент по сравнению с тем количеством, которое "Укрзалізниця" продает ежемесячно, но пассажиры рейсов №738 Киев – Запорожье, №7/8 Киев – Черновцы, №82 Новоалексеевка – Харьков и еще 10 точно почувствуют это изменение", – заявил руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский.

Общество Билеты на поезд Укрзалізниця
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