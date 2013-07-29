Международные резервы Украины рекордно выросли

Последний раз таким объем резервов был в июне 2012 года. В феврале 2015 года они упали до $5,63 млрд. Исторический же максимум – $38,35 млрд был достигнут в апреле 2011 года.
Августовский рост резервов в НБУ объясняют главным образом поступлением 1,928 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) от МВФ (в эквиваленте это около $2,7 млрд).
Главными причинами уменьшения резервов в августе стали платежи по обслуживанию и погашению госдолга – $188 млн.
При этом правительство получило валютных платежей на $8,8 млн. Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанке составила $348,3 млн.
Из-за переоценки финансовых инструментов (изменение их рыночной стоимости и обменного курса гривны) резервы сократились на $31,6 млн.
Нынешний объем международных резервов покрывает 4,4 месяца импорта. Такой показатель в НБУ считают достаточным для выполнения обязательств Украины и финансирования текущих операций правительства.
Отметим, чистые международные резервы (без учета средств МВФ) в августе выросли на 15,3%, – до $21,36 млрд.
Международные резервы Украины имеют такую структуру в разрезе инструментов:
ценные бумаги – $23,4 млрд;
наличные, депозиты, счета – $6,67 млрд;
монетарное золото – $1,65 млрд.
При этом ценные бумаги на сумму $16 млрд имеют наивысший международный рейтинг ААА.
В объеме резервов больше всего номинированных в долларах США – на сумму $24,51 млрд.
Страны-лидеры по величине международных резервов, млрд $ (по данным центробанков):
Китай — 3536;
Япония — 1340;
Швейцария — 1085;
Россия — 592;
Индия — 588.
В 2020 году резервы удалось пополнить на $3,8 млрд. Среди факторов, которые повлияли на объемы международных резервов, НБУ тогда называл повышение стоимости финансовых инструментов и выход Минфина на внутренний рынок займов.
Источник: Фокус
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