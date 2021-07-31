Анекдоты недели - 314 Один выстрел в ногу заменяет три часа воспитательной беседы.

Люблю выйти за мелом и пропустить 10 минут урока. Марина, учитель химии, 32 года.

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Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только к концу второй недели бабушка узнала, что делает за нее домашнее задание.

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Скоро 1 сентября - подскажите, где есть школа с окнами, шторами, дверьми, лампочками, стены покрашены, линолеум положен?

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- Как тебе удается высыпаться за 3 часа?

- Куда высыпаться?

- Понятно.

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Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.

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В шоколаде содержатся вещества, помогающие при депрессии - и это доказано... Но я предпочитаю виноград… старый, разлитый по бутылкам.

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Воспитанный человек никогда не скажет: "Да заткнись уже!", он спросит: "А почему вы ничего не кушаете?"

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В одесском ресторане. Официант:

- Что будем заказывать?

- Я бы хотел сначала меню.

- Меню не подаем. Хотите читать - идите в библиотеку!

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Моя кровать – мой личный кинотеатр, библиотека, кафе-бар и вытрезвитель, зачем мне вообще куда-то ходить.

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Бывает копишь-копишь на машину, а потом срываешься… и покупаешь в свою больницу томограф. Ибо проверка нагрянула.

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- Как же хорошо стало, настроение поднялось и дышится легче.

- Влюбилась?

- Зарплату получила...

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Варварские времена, когда колбасу делали из животных, миновали.

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- Тебе успокоительное в каплях или в таблетках?

- Неси в фужере – я очень злая!

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- Доктор, беда – мой муж подхватил трипер! Что же делать? Что делать?

- Так почему он сам не пришел?

- Так он еще не знает.

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Восьмиклассница Петрова села писать сочинение «Как я провела лето», написав заглавие, на всякий случай добавила «18+».

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Если тебя носят на руках, осыпают цветами, дарят бриллианты – просыпайся, опоздаешь на работу.