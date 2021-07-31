Анекдоты недели - 314

Люблю выйти за мелом и пропустить 10 минут урока. Марина, учитель химии, 32 года.
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Бабушка с внучкой две недели играли в школу. И только к концу второй недели бабушка узнала, что делает за нее домашнее задание.
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Скоро 1 сентября - подскажите, где есть школа с окнами, шторами, дверьми, лампочками, стены покрашены, линолеум положен?
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- Как тебе удается высыпаться за 3 часа?
- Куда высыпаться?
- Понятно.
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Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.
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В шоколаде содержатся вещества, помогающие при депрессии - и это доказано... Но я предпочитаю виноград… старый, разлитый по бутылкам.
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Воспитанный человек никогда не скажет: "Да заткнись уже!", он спросит: "А почему вы ничего не кушаете?"
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В одесском ресторане. Официант:
- Что будем заказывать?
- Я бы хотел сначала меню.
- Меню не подаем. Хотите читать - идите в библиотеку!
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Моя кровать – мой личный кинотеатр, библиотека, кафе-бар и вытрезвитель, зачем мне вообще куда-то ходить.
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Бывает копишь-копишь на машину, а потом срываешься… и покупаешь в свою больницу томограф. Ибо проверка нагрянула.
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- Как же хорошо стало, настроение поднялось и дышится легче.
- Влюбилась?
- Зарплату получила...
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Варварские времена, когда колбасу делали из животных, миновали.
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- Тебе успокоительное в каплях или в таблетках?
- Неси в фужере – я очень злая!
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- Доктор, беда – мой муж подхватил трипер! Что же делать? Что делать?
- Так почему он сам не пришел?
- Так он еще не знает.
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Восьмиклассница Петрова села писать сочинение «Как я провела лето», написав заглавие, на всякий случай добавила «18+».
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Если тебя носят на руках, осыпают цветами, дарят бриллианты – просыпайся, опоздаешь на работу.
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