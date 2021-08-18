Календарь сентября

1 сентября - День знаний
2 сентября - День нотариата
5 сентября - День предпринимателя
8 сентября - Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов
9 сентября - Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика
10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств
11 сентября - День украинского кино, День физкультуры и спорта. Усекновение главы Иоанна Предтечи
12 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкистов
13 сентября - День программиста
15 сентября - Международный день демократии, День HR-менеджера
16 сентября - Международный день охраны озонового слоя
17 сентября - День спасателя
18 сентября - День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника
19 сентября - День работника леса. Михайлово Чудо
20 сентября - День рекрутера
21 сентября - День мира. Международный день мира. Рождество Пресвятой Богородицы
22 сентября - День партизанской славы
26 сентября - День машиностроителя
27 сентября - День туризма. День воспитателя и всех дошкольных работников. Воздвижение Креста Господня
30 сентября - День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек. Mучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии