Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:4066

Календарь сентября

В сентябре 2021 года 30 календарных дней. Из них 22 - рабочие и 8 выходных.

1 сентября -  День знаний

2 сентября - День нотариата

5 сентября - День предпринимателя

8 сентября - Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов

9 сентября - Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика

10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств

11 сентября - День украинского кино, День физкультуры и спорта. Усекновение главы Иоанна Предтечи

12 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкистов

13 сентября - День программиста

15 сентября - Международный день демократии, День HR-менеджера

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя

17 сентября - День спасателя

18 сентября - День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника

19 сентября - День работника леса. Михайлово Чудо

20 сентября - День рекрутера

21 сентября - День мира. Международный день мира. Рождество Пресвятой Богородицы

22 сентября - День партизанской славы

26 сентября - День машиностроителя

27 сентября - День туризма. День воспитателя и всех дошкольных работников. Воздвижение Креста Господня

30 сентября - День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек. Mучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии

Общество День работника леса Михайлово Чудо Рождество Пресвятой Богородицы
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 43 новых случая COVID-19: подробности
Сегодня 09:01
Як у Сумах відзначатимуть День міста
30.08.2021 15:01
Глуховчан удивили новой фотозоной
Сегодня 09:55
Сумской исполком дожал решение о демонтаже незаконной рекламы
Сегодня 09:35
У Сумах виставляється Музей сучасного мистецтва України
Сегодня 09:17
Сумська обласна служба зайнятості: хто з роботодавців і яким спеціалістам готові платити пристойну зарплату
Сегодня 09:09
На Сумщине 43 новых случая COVID-19
Сегодня 08:45
У Сумах сталася потрійна аварія
Сегодня 08:25
Сумчан запрошують на лекцію про сон
Сегодня 08:10
Сумские патрульные оперативно задержали грабителя (видео)
Вчера 19:03
Липоводолинский «Альянс» вышел в следующий раунд Кубка Украины
Вчера 18:58
Суд оштрафував священника Московського патріархату, який у Фейсбуці протестував щодо будівництва українського храму
Вчера 18:12
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.