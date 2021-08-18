Календарь сентября В сентябре 2021 года 30 календарных дней. Из них 22 - рабочие и 8 выходных.

1 сентября - День знаний

2 сентября - День нотариата

5 сентября - День предпринимателя

8 сентября - Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов

9 сентября - Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика

10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств

11 сентября - День украинского кино, День физкультуры и спорта. Усекновение главы Иоанна Предтечи

12 сентября - День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкистов

13 сентября - День программиста

15 сентября - Международный день демократии, День HR-менеджера

16 сентября - Международный день охраны озонового слоя

17 сентября - День спасателя

18 сентября - День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника

19 сентября - День работника леса. Михайлово Чудо

20 сентября - День рекрутера

21 сентября - День мира. Международный день мира. Рождество Пресвятой Богородицы

22 сентября - День партизанской славы

26 сентября - День машиностроителя

27 сентября - День туризма. День воспитателя и всех дошкольных работников. Воздвижение Креста Господня

30 сентября - День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек. Mучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии