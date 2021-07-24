Анекдоты недели - 313

У меня сегодня сотый день без алкоголя. Не подряд, конечно же.
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- Алло! Это общество охраны животных?
- Да.
- Прошу вас, пришлите сюда кого-нибудь. У нас во дворе сидит на дереве почтальон и оскорбляет нашу собаку.
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Врач назначил мне антибиотики, а мне нельзя - я бухаю.
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Ко мне мой старый друг не ходит, пока варенье не забродит.
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Олег пойдет на шашлыки, и поросенок Боря пойдет на шашлыки. Похожие фразы, но какие разные судьбы!
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Таня и Марина работают укладчицами, но укладчица шпал Таня ненавидит укладчицу конфет Марину.
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Если вы заблудились в лесу, нужно дождаться осени, птицы полетят на юг...
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Существует такая легенда, что под утро, стены для перфоратора мягче.
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Любая женщина хочет новое платье. Но ещё больше она хочет влезть в старое.
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Если ты уже вышла замуж за нефтяного магната, купила себе виллу в Ницце и выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов, это значит, что скоро прозвенит будильник.
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Советы туристу: приехав в Египет, первым делом не забудьте сфотографировать и выложить в Сеть пирамиды - скорее всего, их никто не видел.
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По правилам этикета мясо надо запивать красным вином, рыбу - белым, а плавленый сырок - водкой.
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Жарить шашлык - это чисто мужское дело! А вот купить, разделать, замариновать, нанизать мясо на шампуры, купить мужу пиво, приготовить гарнир и посматривать, чтобы шашлык не сгорел - это можно уже и женщине доверить.
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Любимая песня дачников: "Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я".
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Замечено, что как только женщина в магазине одежды увидит скидку на пятьдесят процентов, так сразу мозг у нее отключается на все сто.
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Жена сказала: "Давай остановимся у магазина, хлеб купим." Короче, еле багажник закрыл...
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Один выстрел в ногу заменят три часа воспитательной беседы.
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Она была на столько скромная, что стеснялась просить рюмку. Потому пила прямо из горла.
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