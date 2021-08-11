Украинцев будут лишать степени бакалавра и магистра за плагиат Кабинет министров разрешил лишать украинцев степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра. Но только в случае обнаружения нарушений академической доброчестности.

В принятом сегодня Постановлении Кабмина говорится, что в случае выявления фактов нарушения академической доброчестности (плагиат и т.п.). разрешается лишать украинцев степеней высшего образования - «младший бакалавр», «бакалавр», «магистр». Раньше за плагиат в Украине могли лишить ученой степени. Об этом APnews пишет со ссылкой на заседание правительства.

"Фактически правительство утвердило порядок отмены решения о присуждении степени высшего образования и присвоения соответствующей квалификации. Этот порядок определяет процедуру в случае выявления фактов нарушения академической доброчестности, вроде плагиата. Действие порядка распространяется на решение о присуждении таких степеней высшего образования - младший бакалавр, бакалавр, магистр", - рассказал один из нардепов.