Гороскоп на неделю 23-29 августа для всех знаков Зодиака К чему подготовиться представителям знакам Зодиака на текущей неделе, расскажет гороскоп.

Овен

Большую часть следующей недели вы будете пребывать в состоянии лени и некоторой растерянности. Что, впрочем, почти не отразится на бизнесе, отношениях с начальством и окружающими. Работа пойдет по инерции. А вот новые дела в таком состоянии лучше не начинать. Но зато к выходным все образуется.

Телец

У Тельцов будет благополучная семидневка. Работа в среду доставит особое удовольствие. Ваши партнеры будут легко идти на компромиссы. Покупки будут удачными. В четверг займитесь решением семейных вопросов и не отмахивайтесь от проблем детей. Также полезно своевременно избавляться от ненужных вещей.

Близнецы

Близнецам в этот период предстоит сложный выбор, нужно быстро принимать решения и идти на уступки и соглашения, чтобы сохранить гармоничные отношения с окружающими. Напряженный график на протяжении всей недели потребует хорошего и качественного отдыха. Возможен приезд родственников.

Рак

В пятницу проявление эгоизма и сиюминутного удовольствия для Раков может обернуться проблемами в уже устоявшихся прочных взаимоотношениях. Подумайте, нужен ли вам такой неравноценный обмен? Положительным будет совместное решение хозяйственных вопросов, а также развлечения на выходных.

Лев

Начиная с четверга Львов ждет непростой период, когда многим коллегам, друзьям и знакомым потребуется ваша помощь. Будьте внимательны во вторник – кто-то вас попросту может использовать. Не берите на себя лишней ответственности. Постарайтесь хорошенько отдохнуть, иначе вам не избежать перенапряжения.

Дева

Удачная во всех смыслах неделя ждет Дев. Используйте это время для налаживания личных отношений, для романтических знакомств и флирта. Встречи с приятными людьми в понедельник пойдут вам на пользу. В праздники старайтесь не злоупотреблять алкоголем, иначе не избежать проблем со здоровьем.

Весы

Начало недели у Весов будет не лучшим для развития личных отношений. Не стоит проявлять чрезмерный эгоизм и гнаться за удовольствиями. Кроме того, вам придется налаживать добрые отношения с близкими родственниками. Выходные лучше провести в одиночестве, чтобы пересмотреть свои приоритеты.

Скорпион

На следующей неделе у Скорпионов складываются душевные взаимоотношения со всеми членами семьи: и с детьми, и с любимым человеком. Даже переменчивость вашего настроения в среду не станет помехой в любовном проявлении чувств. Но будьте осторожны: не заиграйтесь и не поддайтесь искушениям.

Стрелец

В течение всей семидневки у Стрельцов все будет складываться благополучно. В семье царит мир, а на работе можете рассчитывать на приятный бонус. Вы способны решить любые, даже сложные вопросы. Однако в пятницу вас могут подстерегать обман, сплетни и потеря доверия. Опасайтесь мошенников и краж.

Козерог

На предстоящей неделе Козерогам надо быть готовыми к новым знакомствам, деловым контактам и даже любви с первого взгляда. В среду не позволяйте окружающим наживаться на вашей доброте. Покупки, совершенные в конце недели, несмотря на высокую цену, будут удачными и прослужат долго.

Водолей

Водолеям на следующей неделе будет свойственно состояние умиротворенности и отзывчивости к окружающим. Во вторник люди будут вам доверять и во всем соглашаться – это благоприятный период, чтобы посвятить его активному отдыху, а также заняться профилактикой и укреплением здоровья.

Рыбы

Рыбам, для того чтобы найти гармонию с миром, придется покопаться в себе, пофилософствовать и поразмышлять о своем предназначении в жизни. В понедельник возможны проблемы в личных делах. Но пусть они вас не сбивают с позитивного настроя. Будьте аккуратны за рулем.

Источник: Сегодня