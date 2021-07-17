Анекдоты недели - 312

Мужчина потерявший вчера барсетку, знай - первые семь тостов были за тебя, потом мы её тоже потеряли...
***
Если вы заблудились в лесу, нужно дождаться осени, птицы полетят на юг...
***
Первые три дня отцовства были сказочные: поздравления, обмывание. А потом… жену выписали из роддома…
***
Курица - это не только птица и питательный продукт, но и призвание.
***
Первые три дня отцовства были сказочные: поздравления, обмывание. А потом… жену выписали из роддома…
***
Любая женщина хочет новое платье. Но ещё больше она хочет влезть в старое.
***
- У меня всё сошлось!
- Ты что, похудела?
***
— Мой психиатр порекомендовал поехать отдохнуть на Канары или на Багамы. Куда мы поедем?
— К другому психиатру!
***
Цены в наших магазинах преодолели отметку «однако» и достигли - «ни фига себе!»
***
Не люблю гостей. Это же сколько посуды надо перемыть и сколько бардака убрать? И это они ещё не пришли!
***
Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым.
***
— Я хочу родить ребёнка, а мой муж не хочет. Что делать?
— Ну так рожайте.
— А муж?
— А он пусть не рожает.
***
Ничто так не манит в путь, как подписка о невыезде.
***
Теперь, после месяца тренировок по Капоэйра, прежде чем получить в табло, Андрюха красиво танцует.
***
В роддоме новоиспеченный отец изумляется:
- Батюшки! Двойня!
- Нет, пока только один, - успокаивает его медсестра. - А в следующий раз приходите трезвым.
***
- Дорогой, мне тут некогда. Мы с девчонками отмечаем. Забери сына.
- Откуда?
- Из роддома.
***
- Ты меня любишь?
- Да.
- А ты мне машину купишь?
- Да.
- А серьги купишь?
- И серьги, и машину. Положи ружье, дорогая!
Закарпатский спортсмен Иван Дранча принес своей сборной золотую медаль. Где он ее взял – никто не знает....
Носорог плохо видит. Но при его весе - это не его проблемы....
У вас сильная тоска, повышенная тревожность, скрытая депрессия, хроническая усталость? Я бы порекомендовал вам обратиться к бармену....
- А если мужчина пригласил даму в ресторан, кто ПЦР ей оплачивает?...
А вы знаете, что варварские времена, когда колбасу делали из животных, миновали....