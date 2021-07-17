Анекдоты недели - 312 Легко догадаться, что "Красная Шапочка" - иностранная сказка. У нас обычно с пирожками идут от бабушки, а не наоборот…

Мужчина потерявший вчера барсетку, знай - первые семь тостов были за тебя, потом мы её тоже потеряли...

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Если вы заблудились в лесу, нужно дождаться осени, птицы полетят на юг...

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Первые три дня отцовства были сказочные: поздравления, обмывание. А потом… жену выписали из роддома…

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Курица - это не только птица и питательный продукт, но и призвание.

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Первые три дня отцовства были сказочные: поздравления, обмывание. А потом… жену выписали из роддома…

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Любая женщина хочет новое платье. Но ещё больше она хочет влезть в старое.

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- У меня всё сошлось!

- Ты что, похудела?

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— Мой психиатр порекомендовал поехать отдохнуть на Канары или на Багамы. Куда мы поедем?

— К другому психиатру!

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Цены в наших магазинах преодолели отметку «однако» и достигли - «ни фига себе!»

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Не люблю гостей. Это же сколько посуды надо перемыть и сколько бардака убрать? И это они ещё не пришли!

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Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым.

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— Я хочу родить ребёнка, а мой муж не хочет. Что делать?

— Ну так рожайте.

— А муж?

— А он пусть не рожает.

***

Ничто так не манит в путь, как подписка о невыезде.

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Теперь, после месяца тренировок по Капоэйра, прежде чем получить в табло, Андрюха красиво танцует.

***

В роддоме новоиспеченный отец изумляется:

- Батюшки! Двойня!

- Нет, пока только один, - успокаивает его медсестра. - А в следующий раз приходите трезвым.

***

- Дорогой, мне тут некогда. Мы с девчонками отмечаем. Забери сына.

- Откуда?

- Из роддома.

***

- Ты меня любишь?

- Да.

- А ты мне машину купишь?

- Да.

- А серьги купишь?

- И серьги, и машину. Положи ружье, дорогая!