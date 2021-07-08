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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:51101

Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

На большинство соревнований Паралимпийских игр в Токио не будут допускать зрителей из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 в японской столице и соседних префектурах.

Оргкомитет Паралимпиады проведет заседание за закрытыми дверями, на котором формализует меры безопасности в рамках соревнований, передает Укринформ.

В частности, по словам чиновников, планируется запретить доступ зрителей к локациям в Токио и соседних префектурах Сайтама и Тиба, где расположены большинство площадок для соревнований паралимпийцев.

Впрочем, организаторы планируют допустить к спортивным локациям Паралимпиады в префектуре Сидзуока студентов в рамках поддерживаемой правительством программы по развитию образования.

XVИ летние Паралимпийские игры в Токио начнутся 24 августа 2021. Паралимпиада-2020 продлится 12 дней, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта.

Для украинской сборной эта Паралимпиада будет седьмой.    

Спорт CoVID-19 Олимпиада Пандемия
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