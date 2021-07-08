Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей

Оргкомитет Паралимпиады проведет заседание за закрытыми дверями, на котором формализует меры безопасности в рамках соревнований, передает Укринформ.
В частности, по словам чиновников, планируется запретить доступ зрителей к локациям в Токио и соседних префектурах Сайтама и Тиба, где расположены большинство площадок для соревнований паралимпийцев.
Впрочем, организаторы планируют допустить к спортивным локациям Паралимпиады в префектуре Сидзуока студентов в рамках поддерживаемой правительством программы по развитию образования.
XVИ летние Паралимпийские игры в Токио начнутся 24 августа 2021. Паралимпиада-2020 продлится 12 дней, в течение которых представители 168 стран мира будут соревноваться за 540 комплектов наград в 22 видах спорта.
Для украинской сборной эта Паралимпиада будет седьмой.
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