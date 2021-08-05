Медовый Спас: история и традиции 14 августа православные христиане отмечают один из трех больших церковных праздников, посвященных Спасителю - Маковей, Медовый Спас или Маковый Спас.

Медовый Спас - первый из трех Спасов, которые празднуют православные. Каждый год их отмечают 14 августа (Медовый), 19 августа (Яблочный) и 29 августа (Ореховый или Хлебный). С этого дня начинается Успенский пост, который длится 2 недели до 28 августа.

История праздника

Первый Спас – большой праздник для всех христиан, поскольку издавна в этот день отмечается сразу несколько значимых событий.

В этот день православная церковь отмечает Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста. В храмах полагается вынесение и поклонение Животворящему Кресту, чтобы избавиться от болезней и очиститься от грехов.

Также с этим праздником совпадает и потому приурочен день памяти семи мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара, которые в 166 году до н. э. приняли мученическую смерть от сирийского царя Антиоха Эпифана за свою веру и исповедание Истинного Бога. В православной традиции Маккавеи олицетворяют символ нерушимости в соблюдении христианских заповедей.

Считается, что название праздника Маковей произошло путем наложения имени Маккавея и созвучного с ним растения мака, который созревает к этому времени.

Кроме того, этот праздник имеет название Медовый Спас, потому что к этому времени как раз наступает время сбора меда из ульев. По церковной традиции именно с этого дня можно было употреблять в пищу мед. В честь праздника в этот день готовятся всевозможные угощения с маком и медом: маковые пироги, булочки, пряники, блины с медово-маковым молоком.

И наконец, праздник также называется Мокрый Спас в честь малого водосвятия, ведь именно в это время освящали новые колодцы и чистили старые, совершали крестный ход на реки и озера, освящали воду, последний раз в году купали скот и омывались сами в открытых водоемах, чтобы стать здоровее.

В этот день в храмах проводятся торжественные службы. Священники проводят обряд малого водосвячения и освящают корзинки с дарами природы, которые приносят верующие.

Что положить в корзинку для освящения на Медовый Спас

Каждый продукт несет символическое значение, сакральный смысл которого важно знать.

По традиции в спасову корзину кладут мед или медовые соты (как символ достатка в доме), хлеб (символ дома и семьи), хрен (символ стойкости в вере), соль (символ готовности к жизненным испытаниям), разнообразную выпечку с медом.

Традиции Маковея

Ранее наши предки именно в этот день начинали собирать мед с пасек, соты в ульях к этому времени обычно уже наполнены. В этот день пасечники должны «разрушить соты» - приступить к скачиванию меда, существует поверье, что кто не сделал этого, у того соседские пчелы вынесут весь мед.

Главное, как и в дни всех крупных религиозных праздников - посещение богослужений и молитва.

По церковной традиции в эти дни освящают яблоки, виноград, мед и орехи, символизирующий благодарность Господу за первый урожай.

В этот день происходит малое освящение воды, а также меда нового сбора, благословляется его употребление в пищу.

Хозяйки пекут лепешки (песни лепешки), которые подают с медом и перетертым маком.

Первая ложка освященного меда считается волшебной - ее съедают, загадав желание, и оно непременно сбудется.

Освященный мед имеет особую лечебную силу, его хранят возле икон и дают больным для скорейшего выздоровления.

Освященные маковейчики - букетики из маковых головок, цветов и трав - сохраняют в доме как оберег.

В древности в этот день принято было последний раз в году купаться, смывая грехи и очищаясь перед Успенским постом.

Запреты на Медовый Спас

14 августа - церковный праздник Маковея, а это значит, что есть определенные запреты, которые в этот день нужно строго придерживаться.

В этот день начинается строгий Успенский пост, поэтому нужно соблюдать правила питания.

На Маковея нельзя в этот день громко говорить, шумно праздновать, так как пчелы плохо реагируют (а в этот же день собирали мед).

На Маковея нельзя ссориться, ругаться или желать кому- либо зла, иначе негатив вернется бумерангом.

В это день нельзя работать и убирать в доме: подобные дела лучше завершить накануне.