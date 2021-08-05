В Украине проведена первая операция по реконструкции лица Медики Больницы скорой помощи города Львова провели сложную соединенную ортогнатическо-артропластическую операцию по реконструкции лица. Это первая такая операция в Украине.

Пациент – 20-летний парень, который получил сложные переломы нижних конечностей и нейротравму во время ДТП. К сожалению, врачи тогда не диагностировали ему перелом нижней челюсти, сообщает 24tv.ua.

Отсутствие лечения этой травмы привело к печальным последствиям. Уже через несколько лет пациент не мог широко открыть рот, ему было трудно жевать, и он не мог спать ночью.

В Больницу скорой помощи пациент обратился с осложнением после неудачного предыдущего лечения. У парня развилось хроническое заболевание суставов с практически полной их неподвижностью. Точный диагноз – деформирующий остеартроз левой и костный анкилоз правой суставной головки.

После предварительной консультации специалисты провели ортодонтическую подготовку к сложной операции. Для этого изготовили ортогнатический план в и протезы индивидуальных суставов.

12 часов команда медиков проводила сложное соединенное хирургическое вмешательство: бимаксилярную ортогнатию с гениопластикой и артропластику височно-нижнечелюстных суставов. Их цель – вернуть челюсть в правильное положение и восстановить деформированные суставы.

Специалисты устранили разрастание костной ткани, которая мешала при открывании рта, расположили сначала височно-нижнечелюстные суставы, а затем выдвинули вперед верхнюю челюсть и подбородок.

Облик лица парня изменился уже через несколько дней. Теперь пациент забудет о постоянном дискомфорте и не будет испытывать трудностей при движениях челюстью.