Анекдоты недели - 311

Мужчина потерявший вчера барсетку, знай - первые семь тостов были за тебя, потом мы её тоже потеряли...
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Неделя прошла довольно неплохо – застрелиться хотелось только три раза.
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Полночи ждала мужа, волновалась. Потом вспомнила, что не замужем, успокоилась и уснула.
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Если ты до 20 лет не успела выйти замуж, то потом уже рано.
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На пятый день диеты начались сны сексуального характера – я лежу в большой комнате голая в ванне с борщом.
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- Когда вы последний раз читали и что это было?
- Вчера. Инструкцию к таблеткам. Много букв, есть интересные вещи. Сюжет не то, чтобы держит, но вариативность концовок впечатляет.
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- Доктор, я разбила подбородок.
- Не расстраивайтесь, у вас еще три.
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-Кто придумал и кто назвал стиль плавания кроль?
-Название придумал дед Мазай, когда учил зайцев плавать.
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Пловчиха Оля, чтобы тренер не заметил, что она забыла шапочку для бассейна, плавала без купальника...
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Посетительница бассейна кокетливо спрашивает сурового инструктора:
– Скажите, я хорошо плаваю?..
– Вы слишком высокого мнения о себе. Вы просто не тонете…
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- О чем заставляет задуматься автор "Спящей царевны"?
- Что даже если спать всю жизнь за тысячи километров от цивилизации и тебя будет охранять дракон, все равно найдется гад, который тебя разбудит.
*- Помнишь, ты сказала, что я зануда?
- Помню.
- А вот и нет. Вот полюбуйся, я подготовил список опровержений в алфавитном порядке!
***
После скандала жена уехала к маме, так сказать, "на истерическую родину".
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- Маэстро, научите, моего сына играть на скрипке.
- А слух у него есть?
- Вы знаете, когда я его зову, он, всякий раз, откликается.
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Одесса. Симфонический оркестр. Репетиция вечернего концерта. Дирижер обращается к одному из музыкантов:
- Моня, придете домой, передайте мои соболезнования вашей жене. Как можно спать с таким неритмичным человеком?
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