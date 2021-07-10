Анекдоты недели - 311 Закарпатский спортсмен Иван Дранча принес своей сборной золотую медаль. Где он ее взял – никто не знает.

Мужчина потерявший вчера барсетку, знай - первые семь тостов были за тебя, потом мы её тоже потеряли...

***

Неделя прошла довольно неплохо – застрелиться хотелось только три раза.

***

Полночи ждала мужа, волновалась. Потом вспомнила, что не замужем, успокоилась и уснула.

***

Если ты до 20 лет не успела выйти замуж, то потом уже рано.

***

На пятый день диеты начались сны сексуального характера – я лежу в большой комнате голая в ванне с борщом.

***

- Когда вы последний раз читали и что это было?

- Вчера. Инструкцию к таблеткам. Много букв, есть интересные вещи. Сюжет не то, чтобы держит, но вариативность концовок впечатляет.

***

- Доктор, я разбила подбородок.

- Не расстраивайтесь, у вас еще три.

***

-Кто придумал и кто назвал стиль плавания кроль?

-Название придумал дед Мазай, когда учил зайцев плавать.

***

Пловчиха Оля, чтобы тренер не заметил, что она забыла шапочку для бассейна, плавала без купальника...

***

Посетительница бассейна кокетливо спрашивает сурового инструктора:

– Скажите, я хорошо плаваю?..

– Вы слишком высокого мнения о себе. Вы просто не тонете…

***

- О чем заставляет задуматься автор "Спящей царевны"?

- Что даже если спать всю жизнь за тысячи километров от цивилизации и тебя будет охранять дракон, все равно найдется гад, который тебя разбудит.

*- Помнишь, ты сказала, что я зануда?

- Помню.

- А вот и нет. Вот полюбуйся, я подготовил список опровержений в алфавитном порядке!

***

После скандала жена уехала к маме, так сказать, "на истерическую родину".

***

- Маэстро, научите, моего сына играть на скрипке.

- А слух у него есть?

- Вы знаете, когда я его зову, он, всякий раз, откликается.

***

Одесса. Симфонический оркестр. Репетиция вечернего концерта. Дирижер обращается к одному из музыкантов:

- Моня, придете домой, передайте мои соболезнования вашей жене. Как можно спать с таким неритмичным человеком?