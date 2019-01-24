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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:0074

В июле в Украине заключили рекордное количество браков

Влюбленные украинцы массово бросились заключать браки. Об этом пока свидетельствуют данные Министерства юстиции Украины.

И хотя лето всегда было свадебным периодом, июль 2021 года побил все рекорды по количеству пар, решивших узаконить свои отношения.

"Лето-всегда горячая брачная пора. Но нынешний июльский бум бракосочетаний просто бьет рекорды! Более чем в девять раз больше браков, чем разводов, зарегистрировали наши органы государственной регистрации актов гражданского состояния в течение июля этого года. Так, за этот месяц заключили брак 26 тысяч 715 пар молодоженов. А количество расторгнутых браков за июль составило 2 тысячи 865», - поделились в Минюсте.

В целом в этом году украинцы в семь раз чаще женились, чем разводились.

"С начала 2021 года официально свои отношения оформили 112 тысяч 675 пар. Расторгли же брак 16 тысяч 18 пар. То есть, за семь месяцев 2021 года органы ДРАЦС Украины в семь раз чаще регистрировали браки, чем развод», - добавляют в министерстве.

 

Общество Минюст Свадьба
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