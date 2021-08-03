Как отрастить правильную бороду ® Не просто дань моде. В некоторых культурах борода − обязательный атрибут каждого мужчины. Но отрастить правильную, красивую и стильную бороду совсем непросто. Вот, что по этому поводу советуют профессиональные барберы.

Не бойтесь начать

Возможно, вы уже пробовали. И у вас ничего не получилось. Волосы оказались слишком редкими для того, чтобы соорудить из них что-то толковое. Или вы бросили все на полпути, решительно взялись за бритву и вернулись к гладким щекам.

Ничего страшного не произойдет, если вы неделю-другую не побреетесь. Это нормально, вас поймут. В наше время даже военным разрешают запускать бороду.

Ведь и делать ничего не нужно. Просто примите решение и не брейтесь хотя бы пару недель. А дальше видно будет.

Найдите хороший барбершоп

Обратитесь за помощью к профессионалу. Борода − она ведь как алмаз. Требует огранки, чтобы превратиться в сверкающий брильянт. Не каждому дано разглядеть спрятанную красоту. Даже если смотреться в зеркало.

Найдите своего мастера. Человека, который определит густоту волос, жесткость и еще десяток параметров, недоступных любителю. Он поможет вам подобрать правильный стиль, возьмет ножницы и придаст идеальную форму в нужный момент.

Правильное питание и немного здорового образа жизни

А вы знаете, что тест на наркотики делают по волосам? Да, именно в них накапливаются те вредные вещества, которые мы вводим в наш организм. Поэтому не удивляйтесь, если вы ведете, скажем так, не совсем здоровый образ жизни, и борода у вас не растет.

Попробуйте есть больше здоровой, качественной пищи. Хотя бы на те две-три недели, пока закладывается "фундамент" вашей будущей бороды. Постарайтесь в это время не злоупотреблять горячительными напитками.

И еще − хорошо высыпайтесь. Стресс и хронические недосыпы очень плохо влияют на состояние наших волос.

Гормоны, гены и еще немного сложной биологии

Даже если вы начали бриться в 10, это еще не значит, что в 20 у вас вырастет отличная борода. Тут все зависит от генов. Как любят шутить медики − выбирайте правильных родителей. Поэтому не падайте духом, даже если в 25 у вас плохо растет борода.

Отчаиваться не нужно, но стоит сходить к эндокринологу. За рост волос на лице отвечают некоторые наши гормоны, такие как тестостерон. Возможно, если борода получается "никакая", у вас есть нарушения в работе гормональной системы. Тут не до шуток. Чем раньше вы поставите диагноз, тем лучше.

Шампунь, кондиционер, лосьон и еще много баночек

Посмотрите, что держит на полочке в ванной ваша подруга. Как много у нее разных средств для ухода за волосами. И это еще не все. В парикмахерской, которую она посещает регулярно, мастер выливает на ее волосы столько же, если не больше, различных средств. Все для того, чтобы прическа выглядела потрясающе. Чтобы волосы росли густыми, крепкими и здоровыми.

Не стоит думать, что физиология волосяного покрова у мужчин сильно отличается. Поэтому начинать уход за бородой нужно с самого первого дня, когда вы только приняли решения ее запустить.

Тут вам тоже поможет ваш барбер. Подберет вам те средства, которые подходят для вашего типа волос и кожи.

Источник - https://retrobarbershop.kh.ua/