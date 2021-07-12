Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года для всех знаков Зодиака Астрологи рассказали, чем будет интересна эта неделя и как Знаки Зодиака смогут добиться успехов в разных делах.

Овен

Овнам в самую первую очередь стоит перестать ругать и корить себя за прошлые ошибки. Не нужно себе вредить таким образом, потому что это может привести к самосглазу. На этой неделе Овнам категорически запрещено рассказывать посторонним людям о своих планах. Это может сорвать любое дело, любой проект в работе и бизнесе. Любовные похождения и намерения тоже лучше никому не озвучивать. Чужое мнение по любому вопросу может уничтожить на корню самую мощную мотивацию, которая будет на этой неделе основным двигателем прогресса.

Телец

У Тельцов будет неделька не из легких. Придется часто принимать важные решения, общаться не с самыми приятными людьми, много работать. Время пролетит быстро, а сил и энергии будет тратиться вдвое больше, чем обычно. В таких условиях важно пользоваться медитацией на успокоение и концентрацию. Очень важно фокусироваться на личных проблемах и на проблемах семьи. Звездам понравится в Тельцах умение оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. В дни отдыха можно смело баловать себя развлечениями и покупками.

Близнецы

Неделя с 9 по 15 августа будет временем самопознания для Близнецов. Нужно проанализировать свои сильные и слабые стороны, а также попробовать избавиться от привычек, которые отнимают счастье. В эти семь дней действует простой закон: "Хочешь что-то сделать хорошо — сделай это сам". Не нужно опираться на чужое плечо, потому что другие люди сами, скорее всего, будут очень заняты. Это идеальное время для отпуска, смены обстановки, поиска новых увлечений.

Рак

У Раков начинается очень благоприятное время для покупок, смены работы, поисков новых увлечений и новых источников дохода. В таких условиях астрологи настоятельно советуют ознакомиться с мыслями, от которых стоит отказаться как можно скорее. Они отпугивают успех, поэтому являются лишними. В период с 9 по 15 число лучше инвестировать время и силы в собственное развитие. Это обязательно привлечет внимание новых людей, в том числе противоположного пола. Успех не приходит один. С ним появляются удача в любви и хорошее настроение.

Лев

У Львов начинается отличное время для работы с людьми. В целом общение будет дарить огромное количество позитивных эмоций. Но стоит помнить, что далеко не со всеми это будет работать в полной мере. Астрологи отмечают, что с 9 по 15 число важно проявлять сопереживание, демонстрировать любовь и уважение к окружающим. За это Львы получат много добрых слов и помощи в ответ. В конце недели может быть наплыв дурных сновидений. Если приснится что-то очень плохое, нужно оставлять негатив в прошлом, помня, что это просто сон.

Дева

У людей данного Знака Зодиака начинается период самопознания, так как 11 августа Меркурий перейдет в Деву, где пробудет до 30 числа. На этой неделе Девы станут более удачливыми в финансовой сфере, ведь Меркурий — их главный покровитель. Всех денег им, конечно, не заработать, но существенную прибавку к зарплате получить можно. При недостатке энергии стоит воспользоваться так называемыми аффирмациями силы. В делах и в работе стоит соблюдать рациональный подход, а также помнить о технике безопасности.

Весы

В пятницу и субботу стоит быть осторожнее за рулем. В начале недели ночные светила поспособствуют разрешению конфликтов, которые могли изрядно расшатать нервы Весам в прошлом. В хорошем настроении, обеспеченном звездами, Весы смогут сделать гораздо больше дел, чем обычно. Еще быстрее исполнить свои желания им помогут четыре психологических трюка. Это волшебное время для Весов, поскольку они смогут стать теми, кем хотят, и добиться того, чего делают. Вселенная на их стороне, поэтому важно не терять времени даром.

Скорпион

Скорпионов в последнее время могло преследовать постоянное чувство безнадежности и уныния. Настало время сменить его на мотивацию, оптимизм и веру в себя. Звезды помогут этим людям изменить жизнь к лучшему. Также в этом плане будет полезной медитация-настройка. Не исключено, что ночные светила помогут Скорпионам встретить на своем пути очень важных людей, кармически связанных с ними. Они помогут в решении сложных проблем и неурядиц, помогут понять, как перезагрузить сознание и стать лучшей версией себя.

Стрелец

Для привлечения удачи астрологи советуют в начале недели позаботиться об информационной защите — сменить пароли, проверить компьютер на вирусы. Не стоит переходить по сомнительным ссылкам на этой неделе. Что касается настроения и здоровья, то тут Стрельцы будут на высоте, однако в период с 9 по 15 число их может в любой момент накрыть усталость. Дыхательная техника поможет вернуть силы и сохранить успех. Неделя будет динамичной и в некотором смысле непредсказуемой.

Козерог

Козерогам стоит начать с создания благоприятной домашней энергетики. Начать неделю важно с уборки, наведения порядка и избавления от мусора, хлама. В середине недели звезды и планеты будут не в духе, поэтому покупки лучше отложить. С 9 по 11 число будет мало везти тем, кто занят в сфере торговли, зато потом ситуация резко поменяется к лучшему. Также на этой неделе Козероги смогут встретить свою вторую половину. Харизма и обаяние Козерогов значительно вырастут, что станет отличным подспорьем к любовным приключениям.

Водолей

Самый лучший способ на этой неделе получить то, что желает сердце, — визуализировать. Три простых упражнения помогут Водолеям быстрее получить то, чего они желают. Вселенная поможет этим людям сделать перезагрузку сознания — понять свои истинные цели, избавиться от страхов и сомнений. Это идеальное время для поисков новой работы, увлечений, открытия нового бизнеса. В конце недели Водолеи могут внезапно встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих. Придется стать более самостоятельными.

Рыбы

Как известно, поездки и смена обстановки полезны для энергетики человека. Звезды сейчас в таком положении, при котором Рыбам можно и даже нужно отправляться в дальнюю дорогу и находиться в постоянном движении. Главное — все делать без спешки, осмотрительно и аккуратно. В любви у Рыб может наступить не самая светлая полоса, но все возможные проблемы можно будет обойти стороной. Для этого придется научиться идти навстречу окружающим людям. Не нужно ставить никому ультиматумов.

Источник: eaomedia