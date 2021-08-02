Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:40129

В Таиланде ввели штраф за солнцезащитные кремы

В Таиланде из-за вреда наносимого окружающей среде, ввели запрет на использование солнцезащитных кремов.

Нарушителям грозит штраф в размере 100 тысяч тайских батов (81 тысяча гривен), сообщает Bangkok Post.

Указано, что солнцезащитные средства с определенными химическими соединениями являются вредными для кораллов.

«Исследования показали, что некоторые химические соединения, которые содержатся в солнцезащитных средствах, вредны для кораллов, они влияют на их репродуктивную систему и вызывают их обесцвечивание», — говорится в сообщении.

По информации Департамента национальных парков, дикой природы и растений, запрещено использовать солнцезащитные средства, которые содержат один из четырех компонентов:

- оксибензон;

- октиноксат;

- 4-метилбензилиден камфоры;

- бутилпарабен.

Так, при входе в зоны отдыха у посетителей будут забирать запрещенные средства и выдавать обратно только на выходе.

Впрочем, отдыхающим теперь рекомендуют использовать солнцезащитные средства на основе оксида цинка, которые, как показали исследования, безопасны для кораллов.

Общество Запреты в Таиланде
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 39 новых случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)
Сегодня 08:28
"Начали толкать, бить": нардеп Качура рассказал, как его облили водой
Сегодня 17:28
Мэр Конотопа обвинил "слугу" Качуру в угрозах и шантаже: Детали
Сегодня 17:24
В Сумах на мосту перевернулось авто
Сегодня 17:01
В Сумах за присвоение 1,5 млн грн при строительстве амбулатории будут судить трех сообщников
Сегодня 16:58
В АФФК «Сумы» новый тренер
Сегодня 16:00
На Сумщине будут судить тракториста, из-за которого погибли два человека
Сегодня 15:20
В Сумах такси сбило пешехода
Сегодня 15:09
Мэр Конотопа облил нардепа Качуру водой во время заседания горсовета (видео)
Сегодня 14:43
В Сумской ЦГБ открыли современное отделение экстренной медицинской помощи
Сегодня 14:31
Сумські ГО запрошують до участі в конкурсі молодіжних проєктів
Сегодня 14:21
Кролевецкие полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении наркотиков
Сегодня 13:29
view counter

Статьи

«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
Сегодня 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
Сегодня 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
Сегодня 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
Сегодня 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
Сегодня 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
Сегодня 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
Сегодня 09:04
Ігор Черненко: «У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень місцевого чемпіонату»
03.08.2021 16:38
Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
03.08.2021 15:44
Путивльская громада – фактический банкрот! Кто в этом, на самом деле, виноват
03.08.2021 15:19
На Сумщині встановлена заборона на лов раків
02.08.2021 14:55
Перший кандидат на імперативний мандат в обласній раді
02.08.2021 09:37
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.