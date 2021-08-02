В Таиланде ввели штраф за солнцезащитные кремы В Таиланде из-за вреда наносимого окружающей среде, ввели запрет на использование солнцезащитных кремов.

Нарушителям грозит штраф в размере 100 тысяч тайских батов (81 тысяча гривен), сообщает Bangkok Post.

Указано, что солнцезащитные средства с определенными химическими соединениями являются вредными для кораллов.

«Исследования показали, что некоторые химические соединения, которые содержатся в солнцезащитных средствах, вредны для кораллов, они влияют на их репродуктивную систему и вызывают их обесцвечивание», — говорится в сообщении.

По информации Департамента национальных парков, дикой природы и растений, запрещено использовать солнцезащитные средства, которые содержат один из четырех компонентов:

- оксибензон;

- октиноксат;

- 4-метилбензилиден камфоры;

- бутилпарабен.

Так, при входе в зоны отдыха у посетителей будут забирать запрещенные средства и выдавать обратно только на выходе.

Впрочем, отдыхающим теперь рекомендуют использовать солнцезащитные средства на основе оксида цинка, которые, как показали исследования, безопасны для кораллов.