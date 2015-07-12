Осторожно: мошенники запустили новую схему в соцсетях!

В Украине мошенники в социальных сетях проводят «призовые опросы». Украинцам советуют не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не вводить личную (персональную) информацию, а также платежные данные.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает Информатор.
Мошенники в разных соцсетях распространяют видео, где от имени украинской телеведущей рассказывается о выплатах за участие в соцопросе.
«В описании к видео злоумышленники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно пройти опрос и получить деньги. Вместе с тем в комментариях размещают фейковые отзывы об успешном зачислении денег», — отмечается в сообщении.
После прохождения псевдо-опроса гражданам предлагают ввести данные банковской карты для оплаты «комиссии» и зачисления денег. Киберполицейские отмечают, что в случае выполнения таких действий граждане не только переводят деньги аферистам, но и передают им свои банковские данные, которые они используют в собственных интересах.
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