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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:46117

Осторожно: мошенники запустили новую схему в соцсетях!

Мошенники в разных соцсетях распространяют видео, где от имени украинской телеведущей рассказывается о выплатах за участие в соцопросе.

В Украине мошенники в социальных сетях проводят «призовые опросы». Украинцам советуют не переходить по сомнительным ссылкам и ни в коем случае не вводить личную (персональную) информацию, а также платежные данные.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает Информатор.

Мошенники в разных соцсетях распространяют видео, где от имени украинской телеведущей рассказывается о выплатах за участие в соцопросе.

«В описании к видео злоумышленники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно пройти опрос и получить деньги. Вместе с тем в комментариях размещают фейковые отзывы об успешном зачислении денег», — отмечается в сообщении.

После прохождения псевдо-опроса гражданам предлагают ввести данные банковской карты для оплаты «комиссии» и зачисления денег. Киберполицейские отмечают, что в случае выполнения таких действий граждане не только переводят деньги аферистам, но и передают им свои банковские данные, которые они используют в собственных интересах.

Право Аферисты Соцопрос Соцсети
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