Какие напитки могут исказить результат тестов на коронавирус? Британские ученые проверили Cola, Fanta, Sprite и соки, которые могут давать ложноположительные результаты экспресс-тестов на коронавирус.

Ученые Великобритании провели исследование и выяснили, что если во время экспресс-теста на антиген коронавируса использовать колу, то результат будет ложноположительным.

Об этом сообщают эксперты Ливерпульского университета, пишет Pharmazeutische Zeitung.

В рамках эксперимента вместо обычных образцов из горла и носа взяли капли напитков: минеральную воду, колу, аналоги Sprite, Fanta, различные фруктовые соки и другие.

Вода и образцы напитков с подсластителями показали отрицательный результат, концентраты соков и вовсе сделали результат теста недействительным.

А вот многие сладкие безалкогольные напитки вроде колы, продолжают британские ученые, могут сделать результат ложноположительным. Точную причину, по которой это происходит, эксперты пока не нашли и хотят провести дальнейшие исследования для изучения влияния консервантов или других компонентов напитков на результат теста.

Также неизвестно, как поведет себя тест-система, если взять анализ у человека, который только что употреблял сладкий напиток. Впрочем, уже сейчас понятно: сдавать любой тест на коронавирус нужно исключительно натощак.

Напомним, школьники из Великобритании нашли способ прогуливать занятия, используя экспресс-тест на COVID-19 и подручные средства. Для того, чтобы тест показал положительный результат, достаточно использовать на нем апельсиновый сок.

Источник: newsyou.info