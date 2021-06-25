Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:45138

Какие напитки могут исказить результат тестов на коронавирус?

Британские ученые проверили Cola, Fanta, Sprite и соки, которые могут давать ложноположительные результаты экспресс-тестов на коронавирус.

Ученые Великобритании провели исследование и выяснили, что если во время экспресс-теста на антиген коронавируса использовать колу, то результат будет ложноположительным.

Об этом сообщают эксперты Ливерпульского университета, пишет Pharmazeutische Zeitung.

В рамках эксперимента вместо обычных образцов из горла и носа взяли капли напитков: минеральную воду, колу, аналоги Sprite, Fanta, различные фруктовые соки и другие.

Вода и образцы напитков с подсластителями показали отрицательный результат, концентраты соков и вовсе сделали результат теста недействительным.

А вот многие сладкие безалкогольные напитки вроде колы, продолжают британские ученые, могут сделать результат ложноположительным. Точную причину, по которой это происходит, эксперты пока не нашли и хотят провести дальнейшие исследования для изучения влияния консервантов или других компонентов напитков на результат теста.

Также неизвестно, как поведет себя тест-система, если взять анализ у человека, который только что употреблял сладкий напиток. Впрочем, уже сейчас понятно: сдавать любой тест на коронавирус нужно исключительно натощак.

Напомним, школьники из Великобритании нашли способ прогуливать занятия, используя экспресс-тест на COVID-19 и подручные средства. Для того, чтобы тест показал положительный результат, достаточно использовать на нем апельсиновый сок. 

Источник: newsyou.info

Общество Cola CoVID-19 Fanta Sprite
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине 3 новых случая заболевания коронавирусом - подробности
Вчера 08:52

На Сумщине 3 новых случая заболевания коронавирусом - подробности

По состоянию на 2 августа 2021 в Сумской 78508 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

В Грузии вспышка коронавируса
27.07.2021 15:25

В Грузии вспышка коронавируса

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что в стране вернут ряд ограничений из-за ухудшения эпидемической ситуации...

В сумской больнице будут делать КТ бесплатно. Но не всем
22.07.2021 14:36

В сумской больнице будут делать КТ бесплатно. Но не всем

Городской коммунальный компьютерный томограф заработал в Клинической больнице Святого Пантелеймона. Для пациентов Сумского района открылись новые возможности....

Эффективность CoronaVac исследовали в стране со штаммами-мутантами коронавируса
08.07.2021 21:15

Эффективность CoronaVac исследовали в стране со штаммами-мутантами коронавируса

В Чили исследовали эффективность китайской вакцины CoronaVac...

На Сумщине 24 случая заболевания коронавирусом: 6 летальных (подробности)
25.06.2021 09:19

На Сумщине 24 случая заболевания коронавирусом: 6 летальных (подробности)

По состоянию на 25 июня 2021 в Сумской 77792 случаев заболевания коронавирусной инфекцией...

Новости

Еще 24 жителя Сумщины подхватили коронавирус (подробности)
Сегодня 09:32
Пытаясь арендовать квартиру в Глухове, женщина потеряла 8000 гривен задатка
Сегодня 15:44
В Сумах в универмаге «Киев» будут вакцинировать по вечерам
Сегодня 15:14
Посылки сумчан будут проверять рентгеном и собаками
Сегодня 15:02
На Сумщине мошенники обогатились на 100 000 гривен за счет пенсионеров
Сегодня 14:55
На Сумщине столкнулись лесовоз и микроавтобус: пострадали трое
Сегодня 14:37
В Сумах авария возле «Мануфактуры»
Сегодня 14:23
На Сумщине впервые в Украине на 3D-принтере напечатают дом
Сегодня 14:01
Рятувальники провели роз`яснювальну роботу з дітьми та практичне тренування з персоналом дитячого оздоровчого табору “Універ” СумДУ
Сегодня 13:30
У Сумах пройде виставка «Кращий твір року»
Сегодня 12:45
В Сумах в ДТП пострадал мотоциклист
Сегодня 12:25
На Сумщине секретарь сельсовета незаконно раздавала землю
Сегодня 12:18
view counter

Статьи

Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
Сегодня 15:44
Путивльская громада – фактический банкрот! Кто в этом, на самом деле, виноват
Сегодня 15:19
На Сумщині встановлена заборона на лов раків
Вчера 14:55
Перший кандидат на імперативний мандат в обласній раді
Вчера 09:37
Рынок земли: участки без кадастрового номера перейдут во владение государства
Вчера 09:28
В Сумах открыли смешанное реабилитационное отделение
30.07.2021 15:30
Інна Борисенко: «Земля Тростянця фактично належить Бові, а не громаді»
30.07.2021 13:29
Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
29.07.2021 14:23
Почему стоит перейти на iPhone 12
28.07.2021 16:09
Вірусні гепатити: ситуація на Сумщині та роль громадських організацій в діагностиці й лікуванні захворювання
27.07.2021 14:39
Доставка товаров из Китая: в чем особенности
27.07.2021 14:27
Замість шахової партії сумську «ЄС» обіграли в «дурня»?
27.07.2021 09:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.