Новое хобби: 7 простых музыкальных инструментов для обучения

Для удобства разделим все известные инструменты на 4 категории:
струнные;
духовые;
ударные;
клавишные.
От обычной эта миниатюрная гитарка отличается габаритами и количеством струн. Их всего четыре. Освоить этот инструмент не составит большого труда. Благодаря её миниатюрности и лёгкости, вы сможете всюду брать укулеле с собой. Это необременительно и позволит вам регулярно практиковаться, где бы вы не находились. К тому же, с учётом небольшой широты грифа и всего четырёх струн, многие композиции играть на укулеле можно, зажимая струны на грифе двумя пальцами или даже только одним. Для полноценный игры произведений разной сложности, достаточно выучить всего шесть аккордов.
В отличие от оркестровой поперечной флейты, блок-флейту осваивать легче. Выглядит она практически, как обычная деревянная дудка, но значительно превосходит её по звучанию. Инструмент этот относительно тихий, можно упражняться, не боясь травмировать психику соседей. Каких-то больших усилий по овладению им не требуется. Достаточно нескольких видеоуроков и регулярной практики.
Губная гармошка (гармоника) – сложно представить инструмент привычней и проще. Тем не менее, он до сих пор востребован и применяется самостоятельно и с другими музыкальными инструментами. Можно услышать гармонику в композициях в стиле фолк, этно, кантри, а также в джазе, блюзе и роке. Самая простая гармошка – диатоническая (без полутонов) – оптимальный выбор для обучения. Чтобы начать играть, нужно полностью расслабиться, обхватить её губами и дышать в неё, а не вдувать воздух.
При желании можно научиться играть на любых ударных инструментах. Но вышеупомянутые барабаны не только просты в обучении, но и имеют весьма широкий диапазон применения и богатую звуковую палитру.
Глюкофон – альтернатива популярному хангу. Он представляет собой две металлических округло-плоских ёмкости, сваренные друг с другом. Верх барабана имеет прорези разного размера в виде лепестков, а внизу находится отверстие, через которое выходит звук.
Научиться играть на нём может каждый. Инструмент реагирует на малейшее прикосновение рук или палочек и отлично резонирует. Для обучения достаточно отработать звук и ритм в одной части глюкофона, прочувствовать звучание и постепенно осваивать инструмент, продвигаясь на новые участки.
Кахон – инструмент перуанского происхождения. Ещё один экзот. Выглядит он, как деревянная коробка, по которой барабанят, усевшись сверху. Корпус кахона сделан из дерева, фанеры или пластика. С одной стороны расположен фазоинвектор – отверстие для выхода звука. Играют, прикасаясь к передней стенке руками или щетками для барабанов. Кахоны с внутренними струнами (от 2 до 5струн) звучат поярче, а «малые», без струн, в основном совмещают с игрой на электрических инструментах. Чтобы освоить кахон, нужно лишь желание и элементарное чувство ритма.
Клавишные − не самые лёгкие в освоении, но если вас интересует именно этот вид, воспользуйтесь цифровыми инструментами. Они компактны, удобны и обучение с ними пойдёт быстрее.
Цифровой синтезатор с обучающей программой, позволит вам быстро освоить разные звуковые комбинации и технику. Вы сможете даже попытаться создать что-то своё, используя большую базу разных звуков, тембров и эффектов. В синтезаторе есть функции − метронома, проигрывателя, автоаккомпанемента и другие. Освоить обучающий синтезатор может любой современный ребёнок.
Миди-контроллер – устройство с интерфейсом миди, работающее от компьютера со специальным программным обеспечением. Название звучит сложнее, чем используется этот гаджет. Выглядит он, как панель с кнопками или клавиатура. С его помощью можно освоить не только клавишные, но и другие инструменты, экспериментировать с разнообразными звуками, эффектами и прочим, создавать аранжировки и собственные композиции. Возможность заниматься в наушниках и беречь нервы семьи и соседей – жирный плюс.
Специализированные музыкальные программы не сложнее фотошопа, если вы уверенный пользователь ПК, освоить этот инструмент не составит особого труда.
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