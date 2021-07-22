Новое хобби: 7 простых музыкальных инструментов для обучения Если вы любите музыку и мечтаете научиться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, но не можете определиться с выбором, тогда эта статья для вас. Из неё вы узнаете о нескольких интересных инструментах, простых в освоении.

Для удобства разделим все известные инструменты на 4 категории:

струнные; духовые; ударные; клавишные.

Струнные: укулеле или гавайская гитара

От обычной эта миниатюрная гитарка отличается габаритами и количеством струн. Их всего четыре. Освоить этот инструмент не составит большого труда. Благодаря её миниатюрности и лёгкости, вы сможете всюду брать укулеле с собой. Это необременительно и позволит вам регулярно практиковаться, где бы вы не находились. К тому же, с учётом небольшой широты грифа и всего четырёх струн, многие композиции играть на укулеле можно, зажимая струны на грифе двумя пальцами или даже только одним. Для полноценный игры произведений разной сложности, достаточно выучить всего шесть аккордов.

Духовые: блок-флейта, губная гармошка

В отличие от оркестровой поперечной флейты, блок-флейту осваивать легче. Выглядит она практически, как обычная деревянная дудка, но значительно превосходит её по звучанию. Инструмент этот относительно тихий, можно упражняться, не боясь травмировать психику соседей. Каких-то больших усилий по овладению им не требуется. Достаточно нескольких видеоуроков и регулярной практики.

Губная гармошка (гармоника) – сложно представить инструмент привычней и проще. Тем не менее, он до сих пор востребован и применяется самостоятельно и с другими музыкальными инструментами. Можно услышать гармонику в композициях в стиле фолк, этно, кантри, а также в джазе, блюзе и роке. Самая простая гармошка – диатоническая (без полутонов) – оптимальный выбор для обучения. Чтобы начать играть, нужно полностью расслабиться, обхватить её губами и дышать в неё, а не вдувать воздух.

Ударные: глюкофон, кахон

При желании можно научиться играть на любых ударных инструментах. Но вышеупомянутые барабаны не только просты в обучении, но и имеют весьма широкий диапазон применения и богатую звуковую палитру.

Глюкофон – альтернатива популярному хангу. Он представляет собой две металлических округло-плоских ёмкости, сваренные друг с другом. Верх барабана имеет прорези разного размера в виде лепестков, а внизу находится отверстие, через которое выходит звук.

Научиться играть на нём может каждый. Инструмент реагирует на малейшее прикосновение рук или палочек и отлично резонирует. Для обучения достаточно отработать звук и ритм в одной части глюкофона, прочувствовать звучание и постепенно осваивать инструмент, продвигаясь на новые участки.

Кахон – инструмент перуанского происхождения. Ещё один экзот. Выглядит он, как деревянная коробка, по которой барабанят, усевшись сверху. Корпус кахона сделан из дерева, фанеры или пластика. С одной стороны расположен фазоинвектор – отверстие для выхода звука. Играют, прикасаясь к передней стенке руками или щетками для барабанов. Кахоны с внутренними струнами (от 2 до 5струн) звучат поярче, а «малые», без струн, в основном совмещают с игрой на электрических инструментах. Чтобы освоить кахон, нужно лишь желание и элементарное чувство ритма.

Клавишные: синтезатор, миди-контроллер

Клавишные − не самые лёгкие в освоении, но если вас интересует именно этот вид, воспользуйтесь цифровыми инструментами. Они компактны, удобны и обучение с ними пойдёт быстрее.

Цифровой синтезатор с обучающей программой, позволит вам быстро освоить разные звуковые комбинации и технику. Вы сможете даже попытаться создать что-то своё, используя большую базу разных звуков, тембров и эффектов. В синтезаторе есть функции − метронома, проигрывателя, автоаккомпанемента и другие. Освоить обучающий синтезатор может любой современный ребёнок.

Миди-контроллер – устройство с интерфейсом миди, работающее от компьютера со специальным программным обеспечением. Название звучит сложнее, чем используется этот гаджет. Выглядит он, как панель с кнопками или клавиатура. С его помощью можно освоить не только клавишные, но и другие инструменты, экспериментировать с разнообразными звуками, эффектами и прочим, создавать аранжировки и собственные композиции. Возможность заниматься в наушниках и беречь нервы семьи и соседей – жирный плюс.

Специализированные музыкальные программы не сложнее фотошопа, если вы уверенный пользователь ПК, освоить этот инструмент не составит особого труда.

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