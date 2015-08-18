Календарь августа

Праздники в августе 2021:
1 августа - День инкассатора, Дeнь Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
2 августа - День аэромобильных войск
5 августа - Международный день светофора
8 августа - День войск связи Вооруженных Cил Украины, День работников ветеринарной медицины, День строителя
9 августа - Международный день коренных народов мира
12 августа - Международный день молодежи
15 августа - День археолога
19 августа - День пасечника, Преображение Господа нашего Иисуса Христа, Яблочный Спас
23 августа - День Государственного Флага Украины
24 августа - День Независимости Украины
28 августа - День авиации Украины, День дальнобойщика, Успение Пресвятой Богородицы
29 августа - День шахтера
Яблочный Спас – второй в череде трех Спасов, которые празднуют православные. Каждый год их отмечают 14 августа (Медовый или Маковей),...
19 августа отметается один из церковных двунадесятых праздников - Преображение Господне, в народе он еще известен как Яблочный или Второй...
19 августа все сознательные христиане празднуют Яблочный Спас, а в церковном календаре этот день записан как Преображение Господне....