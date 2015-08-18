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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Календарь августа

В календаре августа 31 день – 21 рабочий и 10 выходных.

Праздники в августе 2021:

1 августа - День инкассатора, Дeнь Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

2 августа - День аэромобильных войск

5 августа - Международный день светофора

8 августа - День войск связи Вооруженных Cил Украины, День работников ветеринарной медицины, День строителя

9 августа - Международный день коренных народов мира

12 августа - Международный день молодежи

15 августа - День археолога

19 августа - День пасечника, Преображение Господа нашего Иисуса Христа, Яблочный Спас

23 августа - День Государственного Флага Украины

24 августа - День Независимости Украины

28 августа - День авиации Украины, День дальнобойщика, Успение Пресвятой Богородицы

29 августа - День шахтера

Общество Преображение Яблочный Спас
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