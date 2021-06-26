Анекдоты недели - 309

При пожаре следует покинуть здание до того, как напишите об этом в фейсбуке!
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Принцип работы пожарника в том, чтобы отмочить там, где другие отожгли.
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Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: "устала" или "не успела"?
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Если женщина молчит, значит она либо красит губы, либо придумывает почему мужчина снова виноват.
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Совет сидящим на диете:
- Чтобы похудеть, надо не есть всего три вещи - завтрак, обед и ужин...
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- Мне чай с лимоном, пожалуйста.
- Лимон порезать?
- Да. И чай заварить!
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В жизни таки нужно научиться понимать на что положить глаз, на что – остальное.
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- У вашей жены такой странный акцент. От куда она?
- Из винного погреба.
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- Роза Марковна, вы хорошо просыпаетесь по утрам?
- Фима, хорошо просыпается по утрам только сахар мимо чашки!
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- Вы довольны своим новым секретарем? - спрашивают одного директора.
- Ой, и не спрашивайте! За короткое время она так организовала работу секретариата, что, кроме нее, никто ничего понять не может. Я ее теперь даже уволить не могу...
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На рынке:
- Это что вы мне вчера вместо меда впарили?! Это же жженый сахар!
- Ну вы же видели на ценнике надпись: "Мед липовый".
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Замок...
Это был легкий тест на то, рыцарь вы или слесарь.
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Не знаю точно, с чем это связано, но командированным, возвращающимся из командировок вовремя, жены изменяют гораздо реже, чем тем, кто возвращается на два дня раньше.
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Не бывает некрасивых женщин, бывает маленькая маска.
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Весомым аргументом для прихода к компромиссу является компромат.
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Была на встрече выпускников. 40 лет после выпуска. Прошлый раз мы хвалились у кого круче машина, в этот раз – у кого лучше анализы.
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- Кум, ты уже полчаса молча держишь трубку телефона около уха.
- Я с женой разговариваю.
- А если мужчина пригласил даму в ресторан, кто ПЦР ей оплачивает?...
А вы знаете, что варварские времена, когда колбасу делали из животных, миновали....
Что ни говорите, а телевидение потеряло былую силу. Каких-то 30 лет назад Чумак с Кашпировским вакцинировали бы 100% населения за...
Хочется водки и холодца с хреном. И на Мальдивы. Пока из вышеперечисленного есть только хрен....
Марина бросила Виталика, когда узнала, что он купил 2 алмазных диска какой-то там болгарке....