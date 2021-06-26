Анекдоты недели - 309 У вас сильная тоска, повышенная тревожность, скрытая депрессия, хроническая усталость? Я бы порекомендовал вам обратиться к бармену.

При пожаре следует покинуть здание до того, как напишите об этом в фейсбуке!

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Принцип работы пожарника в том, чтобы отмочить там, где другие отожгли.

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Иду домой и думаю, что сегодня на ужин: "устала" или "не успела"?

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Если женщина молчит, значит она либо красит губы, либо придумывает почему мужчина снова виноват.

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Совет сидящим на диете:

- Чтобы похудеть, надо не есть всего три вещи - завтрак, обед и ужин...

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- Мне чай с лимоном, пожалуйста.

- Лимон порезать?

- Да. И чай заварить!

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В жизни таки нужно научиться понимать на что положить глаз, на что – остальное.

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- У вашей жены такой странный акцент. От куда она?

- Из винного погреба.

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- Роза Марковна, вы хорошо просыпаетесь по утрам?

- Фима, хорошо просыпается по утрам только сахар мимо чашки!

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- Вы довольны своим новым секретарем? - спрашивают одного директора.

- Ой, и не спрашивайте! За короткое время она так организовала работу секретариата, что, кроме нее, никто ничего понять не может. Я ее теперь даже уволить не могу...

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На рынке:

- Это что вы мне вчера вместо меда впарили?! Это же жженый сахар!

- Ну вы же видели на ценнике надпись: "Мед липовый".

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Замок...

Это был легкий тест на то, рыцарь вы или слесарь.

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Не знаю точно, с чем это связано, но командированным, возвращающимся из командировок вовремя, жены изменяют гораздо реже, чем тем, кто возвращается на два дня раньше.

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Не бывает некрасивых женщин, бывает маленькая маска.

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Весомым аргументом для прихода к компромиссу является компромат.

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Была на встрече выпускников. 40 лет после выпуска. Прошлый раз мы хвалились у кого круче машина, в этот раз – у кого лучше анализы.

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- Кум, ты уже полчаса молча держишь трубку телефона около уха.

- Я с женой разговариваю.