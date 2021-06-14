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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Гороскоп на август от Хаяла Алекперова

Чем нас порадует последний месяц лета? Знает Хаял Алекперов, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ.

Овен

Последний месяц лета сулит Овнам новые открытия. Скорее всего, представители знака обнаружат в себе скрытые таланты или обзаведутся новым интересным хобби. В конце августа возможны трудности в профессиональной сфере. Чтобы их избежать, стоит быть внимательнее к рутинным делам. Именно в них вы рискуете допустить ошибку.

 Телец

Начало августа для Тельцов — удачный период, чтобы взяться за новые начинания. На вашем пути не предвидится преград. И даже наоборот — звёзды сулят немало благоприятных возможностей. Главное — не упустить момент, откладывая на потом дела и задачи, за которые вы можете взяться уже сегодня.

Близнецы 

В этот период звёзды настоятельно советуют Близнецам быть внимательнее к своему окружению. Есть большая вероятность посвятить в личные планы тех, кто захочет вам навредить. Середина месяца сулит одиноким представителям знака романтические знакомства. У вас есть все шансы положить начало новым отношениям.

Рак

 В начале августа Раки могут столкнуться с теми делами и начинаниями, в которых раньше допускали ошибки. И тут звёзды советуют не обращать внимания на пессимистичные прогнозы окружающих. Будьте смелее! Теперь на вашей стороне — опыт. А значит, есть все шансы не только справиться с поставленной задачей, но и достичь новых высот.

Лев

В этом месяце вдохновение станет верным спутником Львов во всех их начинаниях. Даже самые скучные и, на первый взгляд, безнадёжные проекты и задачи могут заиграть яркими красками, если за них возьмутся представители знака. Главное при этом — не забывать о здоровье. Так как в конце месяца возможны обострения хронических заболеваний.

 Дева

В этот период упрямство Дев может достичь пика. Представители знака могут начинать спор даже тогда, когда для этого нет никаких причин. Причем в упор не замечая, что перегибают палку. Отсюда — конфликты с близкими и коллегами. Чтобы избежать серьёзных ссор, звёзды советуют быть сдержаннее и внимательнее относиться к советам окружающих.

Весы

Конец лета — удачное время для перемен. Представители знака смогут воплотить в жизнь самые смелые мечты. Главное при этом — взяться за дело уже с начала августа и не откладывать решение задач на потом. В конце месяца возможны нежданные доходы. Отличный повод порадовать себя приятными покупками.

Скорпион

В августе многие Скорпионы будут стремиться к подведению итогов и внутренним разбирательствам — в чем ошиблись, где поступили не так.  Но вместо самокопания звёзды советуют заняться составлением дальнейших планов. Так как, разбираясь в прошлом, вы рискуете упустить счастливое будущее.

Стрелец

Начало месяца ознаменуется новыми успехами в карьере Стрельцов. Вполне вероятно, что представители знака поднимутся вверх по служебной лестнице или получат желанный проект. В середине августа возможны конфликты с близкими. Чтобы этого избежать, старайтесь чаще говорить по душам с семьей.

Козерог

Расположение небесных тел может подталкивать Козерогов к чрезмерной категоричности. А потому советы родных и близких представители знака могут воспринимать враждебно. Но звёзды рекомендуют быть сдержаннее. Прислушиваясь к словам окружающих, вы не только сохраните тёплые отношения с ними, но и избежите многих ошибок.

Водолей

Начало августа — не лучшее время для новых стартов. В этот период представители знака рискуют столкнуться с множеством преград на своём пути. А потому первую половину месяца лучше посвятить составлению дальнейших планов. Также звёзды советуют быть осторожнее в быту. Есть вероятность получить травму.

Рыбы

 Конец лета сулит Рыбам перспективные знакомства. Представители знака встретят людей, которые помогут им достичь новых высот в профессиональной сфере. В середине августа звёзды также предвещают Рыбам удачу в финансовых вопросах. Самое время совершать выгодные покупки.

Источник: ТЕЛЕГИД

Общество «Следствие ведут экстрасенсы» Астрологический прогноз Дева Скорпион СТБ.
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