Гороскоп на август от Хаяла Алекперова

Овен
Последний месяц лета сулит Овнам новые открытия. Скорее всего, представители знака обнаружат в себе скрытые таланты или обзаведутся новым интересным хобби. В конце августа возможны трудности в профессиональной сфере. Чтобы их избежать, стоит быть внимательнее к рутинным делам. Именно в них вы рискуете допустить ошибку.
Телец
Начало августа для Тельцов — удачный период, чтобы взяться за новые начинания. На вашем пути не предвидится преград. И даже наоборот — звёзды сулят немало благоприятных возможностей. Главное — не упустить момент, откладывая на потом дела и задачи, за которые вы можете взяться уже сегодня.
Близнецы
В этот период звёзды настоятельно советуют Близнецам быть внимательнее к своему окружению. Есть большая вероятность посвятить в личные планы тех, кто захочет вам навредить. Середина месяца сулит одиноким представителям знака романтические знакомства. У вас есть все шансы положить начало новым отношениям.
Рак
В начале августа Раки могут столкнуться с теми делами и начинаниями, в которых раньше допускали ошибки. И тут звёзды советуют не обращать внимания на пессимистичные прогнозы окружающих. Будьте смелее! Теперь на вашей стороне — опыт. А значит, есть все шансы не только справиться с поставленной задачей, но и достичь новых высот.
Лев
В этом месяце вдохновение станет верным спутником Львов во всех их начинаниях. Даже самые скучные и, на первый взгляд, безнадёжные проекты и задачи могут заиграть яркими красками, если за них возьмутся представители знака. Главное при этом — не забывать о здоровье. Так как в конце месяца возможны обострения хронических заболеваний.
Дева
В этот период упрямство Дев может достичь пика. Представители знака могут начинать спор даже тогда, когда для этого нет никаких причин. Причем в упор не замечая, что перегибают палку. Отсюда — конфликты с близкими и коллегами. Чтобы избежать серьёзных ссор, звёзды советуют быть сдержаннее и внимательнее относиться к советам окружающих.
Весы
Конец лета — удачное время для перемен. Представители знака смогут воплотить в жизнь самые смелые мечты. Главное при этом — взяться за дело уже с начала августа и не откладывать решение задач на потом. В конце месяца возможны нежданные доходы. Отличный повод порадовать себя приятными покупками.
Скорпион
В августе многие Скорпионы будут стремиться к подведению итогов и внутренним разбирательствам — в чем ошиблись, где поступили не так. Но вместо самокопания звёзды советуют заняться составлением дальнейших планов. Так как, разбираясь в прошлом, вы рискуете упустить счастливое будущее.
Стрелец
Начало месяца ознаменуется новыми успехами в карьере Стрельцов. Вполне вероятно, что представители знака поднимутся вверх по служебной лестнице или получат желанный проект. В середине августа возможны конфликты с близкими. Чтобы этого избежать, старайтесь чаще говорить по душам с семьей.
Козерог
Расположение небесных тел может подталкивать Козерогов к чрезмерной категоричности. А потому советы родных и близких представители знака могут воспринимать враждебно. Но звёзды рекомендуют быть сдержаннее. Прислушиваясь к словам окружающих, вы не только сохраните тёплые отношения с ними, но и избежите многих ошибок.
Водолей
Начало августа — не лучшее время для новых стартов. В этот период представители знака рискуют столкнуться с множеством преград на своём пути. А потому первую половину месяца лучше посвятить составлению дальнейших планов. Также звёзды советуют быть осторожнее в быту. Есть вероятность получить травму.
Рыбы
Конец лета сулит Рыбам перспективные знакомства. Представители знака встретят людей, которые помогут им достичь новых высот в профессиональной сфере. В середине августа звёзды также предвещают Рыбам удачу в финансовых вопросах. Самое время совершать выгодные покупки.
Источник: ТЕЛЕГИД
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